「新・しなの」量産先行車は春完成

JR東海は2025年12月23日、新型の特急形車両「385系」の量産先行車（8両1編成）について、車両のデザイン、シンボルマークが決定したと発表しました。名古屋ー長野間の特急「しなの」に使われている383系特急形電車の後継車両となります。

【めちゃめちゃ快適そう！】これが「新・しなの」の車内です（画像）

デザインコンセプトは「信濃・木曽・美濃地区の『豊かな自然と文化の調和』。エクステリアは「アルプスのやまなみを颯爽と駆け抜けていく風をイメージしたデザイン」だそうです。

シンボルマークには緑のグラデーションを用い、これら地区の森林を表現しているそうです。また、385系はカーブを高速で通過できる次世代の「振り子式制御」を採用するとされていますが、シンボルマークにはオレンジの曲線を配し、「国内最速で曲線を走行するスピード感を表現」しているといいます。

インテリアにも森林のイメージがふんだんに用いられます。グリーン車・普通車とも、内装材に縦のラインや木目調を多く採用することで、木曽地域にゆかりのある「木曽五木」のイメージを演出。グリーン車は1＋2列の座席配置で、JR東海の在来線では初採用となる「バックシェル式」の座席とし、電動レッグレストを備えます。

普通車は2＋2列配置で、座席は木曽の森林を表現したグリーン基調のモケットに。室内は爽やかで明るい色彩を採用するといいます。

このほか、全座席にコンセントを設置し、荷棚はスペースを拡大。これには「新幹線再生アルミ」を使用します。

量産先行車は2026年春に完成予定。走行試験を通じて次世代振子制御技術などの確認を行ったのち、2029年度頃に量産車を投入する見込みです。