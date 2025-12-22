北斗晶、義娘・凛の電撃復帰を報告「なんとも不思議な縁です」

タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が電撃復帰したことを報告した。

この日、北斗は「凛ちゃん復帰おめでとう！！」というタイトルでブログを更新。「突然ですが本日、凛ちゃんがX発表のサプライズで復帰しました〜」と、凛が約3年のブランクを経てリングに復帰したことを報告した。

復帰の舞台が「プロレスラー凛の生みの親、長与千種さん」の団体『マーベラス』であったことに触れ、自身も健之介さんを出産後に復帰したのが長与さんのリングだったという過去を回想。「まさか、その健之介のお嫁さんが私と同じ道を辿り長与さんの元で復帰させてもらうなんてなんとも不思議な縁です」と感慨深げにつづった。

試合の配信は家族全員で見守ったといい「3年のブランクはかなりキツかったと思います」と凛の心情を慮りつつ「それはボチボチやっていけばいいよ（経験者は語るです）」と自身の経験を踏まえてエールを送った。

最後に、関係者やファンへの感謝を述べ「今後とも女子プロレスラー凛をよろしくお願い申し上げます」とつづり、ブログを締めくくった。