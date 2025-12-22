洗いやすさにこだわり、毎日使いたくなる快適さを実現！スケーター「ラク洗弁当箱シリーズ」
数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、パーツが少なく洗いやすい「ラク洗弁当箱シリーズ」が新登場。
細部まで洗いやすさにこだわり、毎日使いたくなる快適さを実現したお弁当箱シリーズです！
スケーター「ラク洗弁当箱シリーズ」
発売日：2025年12月19日(金)〜順次発売予定
販売場所：スケーター公式オンラインショップ
ラインナップ：
ラク洗2段ランチボックス Mサイズ（570mL）約185×86×75mm
ラク洗2段ランチボックス Lサイズ（800mL）約220×87×80mm
ラク洗2段ランチボックス XLサイズ（930mL）約226×94×84mm
「パッキンが外しにくいし、洗いにくい」「ロック部分が壊れやすくて困った」「角が鋭くてスポンジが届かず、油汚れが残ってしまう」
そんな、“お弁当箱あるあるストレス”に終止符を打つ「ラク洗弁当箱シリーズ」がスケーターから登場しました☆
スケーターの「ラク洗弁当箱シリーズ」は、パーツが少なく洗いやすい設計で、洗う時間を“笑う時間”へ変えてくれるすぐれもの。
毎日使うものだからこそ、洗う時間がラクになることを徹底的に考えて生まれました！
「ラク洗弁当箱シリーズ」のお弁当箱は、最低限のパーツ構成。
とにかく洗うのがラクな設計になっており、パッキン一体型＆留め具一体型で、取り外し不要です。
細かいパーツを外して洗う手間も、付け直すストレスもありません☆
食洗機にも対応しており、一体型だから入れるだけでしっかりキレイに！
複雑なパーツがないから隅に汚れが残りにくく、再洗いのストレスも減らせます。
スポンジがフィットしやすい丸角形状で、すみまでしっかり洗浄できる設計。
溝に汚れが残りにくく、水切れも良好で、乾きやすいお弁当箱です☆
中容器を外せば1段、セットすれば2段で使える2WAY仕様。
食べる量やシーンに合わせて、自由に使い分けができます。
フタは押すだけでロックでき、開ける時は両手でつまんでスムーズにオープン。
ワンタッチでできるカンタン開閉で、毎日の「ちょっとした動作」までストレスフリーです！
加熱ムラになりにくいアーチ型底形状は熱を均一に伝えるので、電子レンジ加熱も安心。
ごはんもおかずも、ムラなくあたたまります。
デザインもシンプルで洗練されており、毎日使いたくなる、すっきりとした上品な見た目。
性別・年齢を問わず、どんなスタイルにもなじみます☆
PALB6 ラク洗2段ランチボックス Mサイズ
コンパクトに使えてカラフルなMサイズ
PALB8 ラク洗2段ランチボックス Lサイズ
1段と2段を使い分けて容量調節もおすすめなLサイズ
PALB10 ラク洗2段ランチボックス XLサイズ
たっぷり入るXLサイズと、サイズ違いの3タイプ展開で、使いやすいカラー揃いです！
洗うときのストレスをなくし、「もう戻れない快適さ」を実現したお弁当箱シリーズ。
スケーターの「ラク洗弁当箱シリーズ」は、スケーター公式オンラインショップで販売中です！
