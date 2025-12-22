数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、パーツが少なく洗いやすい「ラク洗弁当箱シリーズ」が新登場。

細部まで洗いやすさにこだわり、毎日使いたくなる快適さを実現したお弁当箱シリーズです！

スケーター「ラク洗弁当箱シリーズ」

発売日：2025年12月19日(金)〜順次発売予定

販売場所：スケーター公式オンラインショップ

ラインナップ：

ラク洗2段ランチボックス Mサイズ（570mL）約185×86×75mm

ラク洗2段ランチボックス Lサイズ（800mL）約220×87×80mm

ラク洗2段ランチボックス XLサイズ（930mL）約226×94×84mm

「パッキンが外しにくいし、洗いにくい」「ロック部分が壊れやすくて困った」「角が鋭くてスポンジが届かず、油汚れが残ってしまう」

そんな、“お弁当箱あるあるストレス”に終止符を打つ「ラク洗弁当箱シリーズ」がスケーターから登場しました☆

スケーターの「ラク洗弁当箱シリーズ」は、パーツが少なく洗いやすい設計で、洗う時間を“笑う時間”へ変えてくれるすぐれもの。

毎日使うものだからこそ、洗う時間がラクになることを徹底的に考えて生まれました！

「ラク洗弁当箱シリーズ」のお弁当箱は、最低限のパーツ構成。

とにかく洗うのがラクな設計になっており、パッキン一体型＆留め具一体型で、取り外し不要です。

細かいパーツを外して洗う手間も、付け直すストレスもありません☆

食洗機にも対応しており、一体型だから入れるだけでしっかりキレイに！

複雑なパーツがないから隅に汚れが残りにくく、再洗いのストレスも減らせます。

スポンジがフィットしやすい丸角形状で、すみまでしっかり洗浄できる設計。

溝に汚れが残りにくく、水切れも良好で、乾きやすいお弁当箱です☆

中容器を外せば1段、セットすれば2段で使える2WAY仕様。

食べる量やシーンに合わせて、自由に使い分けができます。

フタは押すだけでロックでき、開ける時は両手でつまんでスムーズにオープン。

ワンタッチでできるカンタン開閉で、毎日の「ちょっとした動作」までストレスフリーです！

加熱ムラになりにくいアーチ型底形状は熱を均一に伝えるので、電子レンジ加熱も安心。

ごはんもおかずも、ムラなくあたたまります。

デザインもシンプルで洗練されており、毎日使いたくなる、すっきりとした上品な見た目。

性別・年齢を問わず、どんなスタイルにもなじみます☆

PALB6 ラク洗2段ランチボックス Mサイズ

コンパクトに使えてカラフルなMサイズ

PALB8 ラク洗2段ランチボックス Lサイズ

1段と2段を使い分けて容量調節もおすすめなLサイズ

PALB10 ラク洗2段ランチボックス XLサイズ

たっぷり入るXLサイズと、サイズ違いの3タイプ展開で、使いやすいカラー揃いです！

洗うときのストレスをなくし、「もう戻れない快適さ」を実現したお弁当箱シリーズ。

スケーターの「ラク洗弁当箱シリーズ」は、スケーター公式オンラインショップで販売中です！

