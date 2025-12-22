M-1新王者たくろう、ネタ中の「Yahoo!天気予報」に本家会長が即反応 粋な祝福メッセージが話題に
LINEヤフー株式会社の川邊健太郎代表取締役会長が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に開催された漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」を祝福し、その粋な内容が話題となっている。
この日、過去最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。最終決戦で披露したネタでは、セレブな友人と対比する形で一般市民らしさを表現するくだりで「Yahoo!で天気予報を見てる」というフレーズが登場し、会場の爆笑をさらっていた。
大会後、川邊氏は「LINEヤフー会長の川邊です」と自身の肩書を明かして投稿を切り出した。そして「たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！」と、自社サービスがネタになったことへユーモアを交えて感謝。続けて「そして、優勝、おめでとうございます」と、新王者の誕生を祝福した。
この大企業のトップからの素早い反応に、SNS上では大きな反響が寄せられた。コメント欄には「Yahoo!で天気チェックする人、増えそうですね」「バチバチに当ててくるぜ。さすが大手だ！」といった称賛の声が集まっている。また、「各所への宣伝になってるの草」など、ネタの影響力の大きさに注目するコメントも見られた。
この日、過去最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。最終決戦で披露したネタでは、セレブな友人と対比する形で一般市民らしさを表現するくだりで「Yahoo!で天気予報を見てる」というフレーズが登場し、会場の爆笑をさらっていた。
大会後、川邊氏は「LINEヤフー会長の川邊です」と自身の肩書を明かして投稿を切り出した。そして「たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！」と、自社サービスがネタになったことへユーモアを交えて感謝。続けて「そして、優勝、おめでとうございます」と、新王者の誕生を祝福した。
この大企業のトップからの素早い反応に、SNS上では大きな反響が寄せられた。コメント欄には「Yahoo!で天気チェックする人、増えそうですね」「バチバチに当ててくるぜ。さすが大手だ！」といった称賛の声が集まっている。また、「各所への宣伝になってるの草」など、ネタの影響力の大きさに注目するコメントも見られた。
LINEヤフー会長の川邊です。— 川邊健太郎 (@dennotai) December 21, 2025
たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！
そして、優勝、おめでとうございます🏆 https://t.co/VnGALMjvlb