京阪電気鉄道は、京阪線と石清水八幡宮参道ケーブルで2025年大晦日の終夜運転を実施。三が日は初詣や初春のお出かけに便利な「正月ダイヤ」となります。「プレミアムカー」を連結した8000系・3000系車両は、大晦日ダイヤでは特急や一部の急行、正月ダイヤでは快速特急「洛楽」などで運転します。

大晦日は京阪線・石清水八幡宮参道ケーブルで終夜運転

京阪線では、2025年12月31日(水)18時〜2026年1月1日(木・祝)7時まで「大晦日ダイヤ」で運転。終夜運転を行う線区は京阪本線・鴨東線、中之島線、交野線、宇治線および石清水八幡宮参道ケーブルです。なお、大津線（京津線・石山坂本線）では終夜運転は行わず、12月27日(土)から1月4日(日)まで土曜・休日ダイヤで運行します。

年末年始の列車運転

終夜運転の運行間隔

大晦日の23時〜翌5時までの主な運転内容は次の通りです。

【京阪本線・鴨東線】

・特急：淀屋橋発23時台まで約20分間隔。

・急行：淀屋橋発25時（1時）台まで、出町柳発26時（2時）台まで約20〜30分間隔。

・準急または普通：約15〜30分間隔。

【中之島線】

・普通：23時台は約20〜30分間隔、24時台以降は約30〜40分間隔。

【交野線・宇治線】

・普通：23時台は約20〜30分間隔、24時台以降は約30〜40分間隔。

【石清水八幡宮参道ケーブル】

約5〜15分間隔。

三が日は「正月ダイヤ」で運転

2026年1月1日(木・祝)〜3日(土)までの3日間は「正月ダイヤ」での運転となります。昼間時間帯（9時台〜16時台）は、京阪本線・鴨東線の特急・急行・普通がそれぞれ約15分間隔で運転されるほか、中之島線、交野線、宇治線、石清水八幡宮参道ケーブルでも利用しやすいダイヤが組まれています。

「プレミアムカー」はいつ運転？（大晦日〜三が日）

正月ダイヤでの「プレミアムカー」

座席指定の特別車両「プレミアムカー」を連結した8000系・3000系車両は、大晦日ダイヤでは特急および一部の急行で運転。正月ダイヤでは快速特急「洛楽」、特急、一部の急行として運転します。

3000系プレミアムカーは2両に拡大されており、より一層利用しやすい環境が整っています。乗車する場合は「プレミアムカークラブ」からの予約がおススメ。乗車日14日前の10時から受け付けしているほか、チケットレスでの乗車も可能です。

快速特急「洛楽」の運転詳細

正月ダイヤ期間中は、“京橋−七条間ノンストップ”の快速特急「洛楽」を設定。本数は1日あたり午前の京都方面行き5本、午後の大阪方面行きが4本。停車駅は淀屋橋、北浜、天満橋、京橋、七条、祇園四条、三条、出町柳となり、枚方市や樟葉などには停車しません。

出発時刻※快速特急「洛楽」には座席指定の特別車両「プレミアムカー」を連結

デジタル駅スタンプラリーやヘッドマーク掲出も

年末年始の雰囲気を盛り上げる企画として、12月30日(火)から『2026年新春 デジタル駅スタンプラリー』を開催。対象の駅や施設でスマートフォンをタッチしてスタンプを集めると、数に応じて限定デザインのスタンプを手に入れることができます。

また、車両には「大晦日終夜運転」「初詣洛楽」「迎春」などの期間限定ヘッドマークを掲出します。

各ヘッドマーク（イメージ）

「年末年始の運転」概要

【大晦日終夜運転】

・期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月1日(木・祝)

・対象：京阪線、石清水八幡宮参道ケーブル（大津線は終夜運転なし）

【正月ダイヤ】2026年1月1日(木・祝)〜1月3日(土)

・主な内容：快速特急「洛楽」の増発、昼間時間帯の約15分間隔運転など

・プレミアムカー：終夜運転の一部急行や、正月ダイヤの「洛楽」・特急などで連結

・その他：12月29日(月)〜30日(火)および1月4日(日)は「土曜・休日ダイヤ」で運転（29日の朝ラッシュ時は一部増発あり）。

京都の寺社仏閣への初詣や大阪方面へのお出かけに、京阪電車の年末年始ダイヤを活用してみてはいかがでしょうか。

