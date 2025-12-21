箱根駅伝注目校インタビュー 帝京大・楠岡由浩／前編

来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝は、3連覇を目指す王者・青学大、出雲駅伝を制した國學院大、全日本大学駅伝を制した駒大に加え、前回大会4位の早大と同5位の中大が“5強”を形成するが、本命不在の混戦模様。そんな中、ダークホースの一角に挙げられるのが19年連続27度目の出場となる帝京大だ。エースの楠岡由浩（3年）は中学までサッカーに打ち込み、陸上を始めた高校で全国レベルのランナーに成長。当初は「大学生の大会ということも知らなかった」という箱根で、常連校のエースに上り詰めた足跡を辿った。（聞き手＝佐藤 俊、前後編の前編）

――高校から陸上を始めたということですが、その前は何か部活をしていたのですか。

「サッカー部で、ポジションはミッドフィルダーを中心にプレーしていました。子どもの頃はバルセロナが強い時代で、ネイマール選手（ブラジル）に憧れてよくテレビを見ていましたし、今も好きです。子どもの頃からずっとサッカーをしていたので、最初は高校もサッカーをやるつもりでいたんです」

――なぜ、陸上に転向したのですか。

「中学校の担任の先生が陸上をしていて、体育祭とかで自分が走るのを見て、『陸上をやった方がいい』と勧められたんです。中学の時からけっこう足は速くて、そんなに大きな中学ではないのですが、そのなかでは毎回1番を取っていました。それで高校に入り、気が付いたら陸上を始めていたんですけど、最初の頃はまだサッカーに未練があって、先生に『サッカーをやりたいので、陸上からサッカーに変えたいんですけど』って言っていました」

――ボールを追って走るサッカーからただ走る陸上に転向して戸惑いとかありました？

「サッカーは、走る練習もありますが、ゲームタイプの練習とかいろんな練習があるんです。でも、陸上は本当に走るだけで、ある意味すごくシンプルですし、練習に大きな変化がないので、そこに少し驚きがありました。でも、中学の時、サッカー部で駅伝に出ていて、その時に陸上の練習もしていたので、そこまで困ったことはなかったです。サッカーへの気持ちも高1の最初の頃はけっこう強かったんですが、徐々に陸上に気持ちが向いていきました」

楠岡がその走力を持って表舞台に出てきたのは、高3の時だった。インターハイの5000mで9位、国民体育大会少年A5000mで3位に入った。5000m13分55秒84のタイムを持ち、サッカー少年は、わずか3年で全国レベルのランナーに成長した。

帝京大に惹かれた理由は「自分で考えて取り組むスタイル」

――陸上を始めて、どのくらいから「やれるな」と手応えを感じるようになりましたか。

「うーん、難しいですね……やれるとか、向いているとか、思ったことがなかったので。でも、高2ぐらいから熊本県ではけっこうトップの方で走れるようになって、高3で全国でも上のレベルで走れるようになってきてからは楽しいと思えるようになりました。陸上はサッカーと違って数字で結果が出ますし、そこで自分の成長を知ることができるので、そこに陸上の楽しさを感じることができました」

――熊本県ですと、九州学院という陸上の強豪校がありますが、意識していました？

「自分が通っていた慶誠高校は陸上部の歴史も力もある学校ではなかったんです。九州学院は駅伝が強く、都大路に出てカッコいいなって思っていたので、個人としても県で駅伝

を戦う上でもすごく意識していました」

――都大路は高校生の憧れですが、箱根駅伝は高校の時、見ていたのですか。

「陸上を始めるまではサッカーの高校選手権は見ていたのですが、箱根駅伝は正月に走っているのは知っていましたが、正直、ほとんど見ていなかったです。大学生の大会というのも知りませんでした。高校に入ってからも1年目は見ていなくて、2年目になって見たという感じです（苦笑）」

高3になり、全国大会で結果を出し、名前が全国に知れ渡ると、当然、関東の駅伝強豪校からも声が掛かることになる。そういうなか、楠岡は帝京大への進学を決めた。

――帝京大学への進学を決めたのは、どういう理由だったのですか。

「うちの高校の陸上部の顧問の中村（大樹）先生が学生の頃から中野（孝行）監督と杉本（昇三）コーチと交流があったので、1年の時から帝京大学についてよく聞いていました。高2の時に、練習と施設の見学に行き、監督とも少しお話をさせていただいたんです。その時、監督から『うちの大学は練習はやらされるんじゃなくて、自分で考えて取り組んでいくスタイルだよ』と教えていただいたんです。自分は高校の時も自分で考えて練習を組み立てて、わりと自由にやっていたんです。大学でも自分の考えを活かして自由にやりたいなって思っていましたし、帝京大はまさにそのスタイルだったので、このチームでやりたいと思って決めました」

――他の駅伝強豪校に目移りすることはなかったのですか。

「国学院はテレビで見た時、ユニフォームが格好いいなって思っていました（笑）。でも、特に気になるとか、行きたい大学はなかったです」

入学後は故障に悩まされ…「背負い過ぎた部分があった」

――初の5000m13分台を持つ選手として帝京大駅伝部に入部しました。学年のトップですし、どんな意識で入部されたのですか。

「記録は持っていましたが、自分が突出して強いとは思っていませんでした。ただ、期待されているのは感じていましたし、1年目から全試合に出てやろうという気持ちはありました」

――ただ、1年目は3大駅伝に絡めませんでした。

「故障が多かったのが最大の要因です。高校と大学では、練習の質も量も全然違うのに、まだ高校生の感覚のままで練習をしていたんです。当然、負荷が違うので本来であればきちんとケアをしないといけないですし、痛みが出たら休まないといけないんですけど、やれるという認識の甘さが故障に繋がってしまって。1年目は、走れた期間が本当に少なかったです」

――どんな故障に悩まされたのでしょうか。

「主にシンスプリントです。高校の練習だと多少痛くても走れますし、走りながら治すことができたんですけど、大学は練習量も多く、きついのでそのまま走っていたら治るどころか、どんどんひどくなっていったんです。その結果、フォームが崩れて、さらに不調になって、どんどん悪い方に転がっていった感じです。当時は、自分にかかるプレッシャーとかあまり意識していなかったんですけど、休まずに走っていたのは、1年生の時は箱根は予選会からのスタートでしたし、自分がやらないといけないと背負い過ぎた部分があったのかなと思います」

1年時は、シンスプリントだけではなく、ストレスで眼にも異変が出た。二重に見える「複視」を患った。足の故障もあって、怖くて走れなくなり、1か月ほど完全休養を取った。11月末には眼も足の故障も完治し、それから大きな故障なく、今まで走り続けることができている。

2年目で箱根5区に出走「来年は走力を高めて平地区間を」

――1年時に苦しんだ分、2年生になって怪我の予防やケアなどで新たに取り入れたこととかはあったのでしょうか。

「ケアとかは高校の時からやっていたので、特に新しいことに取り組んだというのはないのですが、監督とよくコミュニケーションを取るようになりました。足に違和感や痛みを感じた時は、すぐに監督に相談をして、練習のメニューを飛ばしたり、変更したり、休んだりするようにしました。そうして、監督と相談しながら無理をしなくなったのが大きいです。でも、一番大きいのは、医科学センターというクリニックで自分の体がどうなっているのかを知ることができたことです」

――クリニックで自分の体を知るというのは、どういうことでしょうか。

「医科学センターは大学の構内にあるんですが、そこで超音波やMRIなどを撮り、例えば足のどこに炎症が起きているのかというのを診断してもらいます。それを理解した上で今度は治療院で治療していくという流れが出来ていて、事前に大きな怪我を防ぐことが可能になりました。やっぱり走力を上げるには継続が一番なので、そのためには故障しないことが重要になります。医科学センターで自分の体に何が起きているのかを知り、すぐに対応ができるようになったのが大きいですね」

――2年目は3大駅伝に絡むことができました。箱根駅伝は5区を走りましたが、監督に指名された時は、うれしかったですか。

「正直、ちょっと微妙でした。やったーでもないですし、イヤだという気持ちでもない。まぁがんばろうって感じでしたね（苦笑）。入学した時から山登りをやってみたいというのは口にしていたんですけど、得意という感じでもなかったんです。だから、その時の5区は絶対に自分が良いという感じではなく、監督もいろいろ悩んだ末の5区だったんじゃないかなと思います」

――実際に走った5区は、どういう印象でしたか。

「難しかったですね。71分ぐらいの設定で、実際は73分もかかってしまった。タイムもダメでしたし、区間17位でかなり順位を落としてしまったので、不甲斐ない結果に終わってしまいました。5区は、坂がちょっと得意なぐらいじゃ通用しないです。箱根の山を走るには、やっぱり1年間をかけて準備をしていかないと走れない、そのくらい厳しい区間だと実感したので。来年は走力を高めて平地区間を走りたいと思いました」



（佐藤 俊 / Shun Sato）



佐藤 俊

1963年生まれ。青山学院大学経営学部を卒業後、出版社勤務を経て1993年にフリーランスとして独立。W杯や五輪を現地取材するなどサッカーを中心に追いながら、『箱根0区を駆ける者たち』（幻冬舎）など大学駅伝をはじめとした陸上競技や卓球、伝統芸能まで幅広く執筆する。2019年からは自ら本格的にマラソンを始め、記録更新を追い求めている。