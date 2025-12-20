King Gnu井口理主演舞台で“花の投げ込み”発生 東宝が警鐘「思わぬ事故につながる恐れ」
【モデルプレス＝2025/12/20】東宝演劇部が20日、公式Xを更新。King Gnuの井口理が主演を務める舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』において、舞台上への花の投げ込みがあったとして注意を呼びかけた。
【写真】King Gnu井口、結婚発表後初の公の場
同アカウントは「お客様へのお願い」とし、「本日の『キャッシュ・オン・デリバリー』カーテンコールにて、舞台上へのお花の投げ込みがございました」と報告。「お気持ちは大変ありがたいのですが、思わぬ事故につながる恐れがございます。舞台上への物の投げ込みはお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と注意を呼びかけた。
本作は、井口にとって初舞台となるコメディ作品。電力公社を解雇された後、失業手当や家族手当などを不正受給するために、複数の架空の人物を演じて、社会保障省を欺いてきた主人公エリック・スワンを井口、バディとなるホンモノの間借り人・ノーマンを矢本悠馬が演じる。東京・新宿のTHEATER MILANO-Zaにて12月5日〜12月21日まで、クールジャパンパーク大阪WWホールにて2026年1月8日〜12日まで上演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】King Gnu井口、結婚発表後初の公の場
◆東宝演劇部“花の投げ込み”に注意喚起
同アカウントは「お客様へのお願い」とし、「本日の『キャッシュ・オン・デリバリー』カーテンコールにて、舞台上へのお花の投げ込みがございました」と報告。「お気持ちは大変ありがたいのですが、思わぬ事故につながる恐れがございます。舞台上への物の投げ込みはお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と注意を呼びかけた。
◆井口理主演「キャッシュ・オン・デリバリー」
本作は、井口にとって初舞台となるコメディ作品。電力公社を解雇された後、失業手当や家族手当などを不正受給するために、複数の架空の人物を演じて、社会保障省を欺いてきた主人公エリック・スワンを井口、バディとなるホンモノの間借り人・ノーマンを矢本悠馬が演じる。東京・新宿のTHEATER MILANO-Zaにて12月5日〜12月21日まで、クールジャパンパーク大阪WWホールにて2026年1月8日〜12日まで上演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】