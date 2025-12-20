この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が読み解く！『遂に３０歳以降の人材が重宝される時代へ。アメリカ国内で起きている若者へのクビ切れ運動とその原因について解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が『遂に３０歳以降の人材が重宝される時代へ。アメリカ国内で起きている若者へのクビ切れ運動とその原因について解説』と題した動画で、AIブームが引き起こす雇用構造の転換を論じた。



現在、Amazon等の大企業で大規模なレイオフが続き、若年層の失業率が顕著に上昇している。この現象はドットコムバブル期と比較されるが、佐野氏は「似てはいるけど目的が違う」と断言する。2000年代の「雇用なき回復」は、企業が過剰投資を調整するため海外への業務移転を進めた結果であり、人間から人間への労働力移動が中心だった。対照的に、現在は「雇用なき成長」の時代である。企業は人材育成ではなく設備投資に資本を振り向け、業務を人間からソフトウェアへ直接置き換えている。



佐野氏はスタンフォード大学の研究を引用し、22歳から25歳の早期キャリア層がAIの影響を最も受けやすいと指摘する。ソフトウェア開発分野では若年向け求人が約20%減少し、2024年7月時点で若年失業率は10.8%に達した。この背景には、AIが形式知を容易に代替する一方、年配層が持つ暗黙知の価値が相対的に高まる構造がある。大学で学ぶ理論や教科書的知識は既に言語化されており、AIが吸収しやすい。一方、経験に基づく判断力や組織内の政治力学理解といった暗黙知は、年配層が長年蓄積してきたものであり、AIによる抽出が困難である。



さらに佐野氏は、年配層が意思決定権を握る企業内で、彼らが自己のポジションを守るためAIを活用する構造を「インサイダー・アウトサイダー理論」で説明する。管理職は育成コストのかかる若手よりもAIを部下にする方が合理的と判断し、コスト削減実績を上層部にアピールすることで自らの評価を高める。人間は管理が煩雑だが、AIは24時間稼働し文句も言わない。結果として若年採用枠は削減され、失業率上昇につながる。



興味深いのは世代間の価値観逆転である。アメリカでは65歳以上が実力主義を支持する一方、若年層は平等志向を強めている。これは日本の典型的な構図とは逆の現象であり、AIがもたらす社会的分断の一端を示す。



佐野氏の分析は、AI時代における雇用の本質的変化を浮き彫りにするものである。技術革新の恩恵が世代間で不均等に配分される現実は、労働市場の未来を考察する上で極めて重要な視座を提供する。