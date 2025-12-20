¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖºÇ¸å¤ÎLS¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡È¥á¡¼¥«¡¼½é¡É¤Î¼¿¹õ¥Ü¥Ç¥£¡õ¡Ö¹ë²Ú¤ÊÀÖÆâÁõ¡×ºÎÍÑ¤Î¡È4WD»ÅÍÍ¡É¡ª ¡ÈÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡É¤äËÉÙ¤Ê²÷Å¬ÁõÈ÷¤âÌ¥ÎÏ¡ª 36Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
LS¤ÎÎò»Ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¥â¥Ç¥ë
¡¡2025Ç¯9·î26Æü¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¡Ö2026 LS 500 AWD Heritage Edition¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£36Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥µ¥ë¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿LS¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ½ªÇ¯¼°¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥ä¡¼¡Ë»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡LS¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢1989Ç¯¤Ë½éÂå¡ÖLS400¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖºÇ¸å¤ÎLS¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½éÂåLS400¤Ë¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î4¥ê¥Ã¥¿¡¼V8 DOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê1UZ-FE¡Ë¤òÅëºÜ¡£ECT-iÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥Õ¥È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥í¡¼¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿·Àß·×¤Î4Â®AT¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ245PS¤òÈ¯´ø¡£0-60¥Þ¥¤¥ë²ÃÂ®¤ÏÌó8.5ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï250km¡¿h¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°Ä´À°¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤äÅÅ»Ò¼°¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥óÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ°Äì¤·¤¿¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê24¼ïÎà¤ÎÌÚºà¤ÈÊ£¿ô¤Î³×ÁÇºà¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÀÅ½ÍÀ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¤½£À½¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤òÎ¿¤°¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ½ÍÀ¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢Àè¿ÊÁõÈ÷¤Î¹â¼¡¸µ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢LS400¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÎß·×Ìó16Ëü5000Âæ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢LS¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤ÎÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢36Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢LS¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖLS 500 ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¸ÂÄê250Âæ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¡¢¡ÖA HOMAGE TO THE ORIGINAL¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢LS¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤È¿Ê²½¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ò¼¨¤¹°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ç½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¿·¿§¡ÖNinety Noir¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¡¦¥Î¥¢¡¼¥ë¡Ë¡×¤ò¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤Î20¥¤¥ó¥ÁÂç·Â¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏLS¤È¤·¤Æ¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡ÖRioja Red¡Ê¥ê¥ª¥Ï¡¦¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Á³¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ê¹þ¤à¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤òÈ÷¤¨¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×ÂÐ±þ¤Î12.3¥¤¥ó¥ÁÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Apple CarPlay¡¢Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖLexus Safety System¡Ü 3.0¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£Êâ¹Ô¼Ô¸¡ÃÎµ¡Ç½ÉÕ¤¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ä¥ì¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãó¼Ö»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥óÀ½23¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¦2,400¥ï¥Ã¥È¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¸åÀÊ¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅÆ°¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï3.4¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ416PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯Ìó559Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤ÏÌó4.6ÉÃ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë10Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥³¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄS¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄS¡Ü¤Î³Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡AWD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥»¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLS¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï9Ëü9280¥É¥ë¡ÊÌó1546Ëü±ß¡Ë¡£
¡¡¤ï¤º¤«250Âæ¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢²½¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹¬±¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£