¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬Àä¹¥Ä´¤Ç¤âÉÍÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÄÉÔÃçÀâ¤âÎ®¤ì¤¿¾¾ËÜ¤¬¤³¤À¤ï¤ë¡ÖÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡×¤È¶¦±é¤Î½éÉñÂæ¤Î¹ÔÊý
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬½Ð±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï·î³Û1100±ß¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯µ¤¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³«»Ï2½µ´Ö¤Ç²ñ°÷¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤À¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤ÎÉÍÅÄ¡£Â¾¡¢20Ç¯Á°¤ÎÉÍÅÄ¡¦¾®ÀîÉ×ºÊ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡ÖÌó2Ç¯´Ö¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£¤Þ¤¿¡¢¿§¡¹¤È¥³¥ó¥×¥é¤Î¸·¤·¤¤ÃÏ¾åÇÈ¤È°ã¤¤¡¢¼«Í³¤Î¤¢¤ë¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÆþ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ø¤ÎÉüµ¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤ÎÂçÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦ÃÏ¾åÇÈ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØÃÏ¾åÇÈ¤Ø¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ç¤Ï¡ÖÃæµïÀµ¹»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍÉ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆü¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÏ¾åÇÈ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÌ±Êü¥¡¼¶É¼Ò°÷¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÉÍÅÄ¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ï
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¾¾ËÜ¤¬¡Ö°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤Ç10Ç¯´ÖÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤âSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¾¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¡¢³Æ¶É¤Ç¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Â¿Ë»¡£»ýÉÂ¤ÎºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤â°²½¤·¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Îå«¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉü³è¡Ù¤òºÇ¹â¤Î¾ìÌÌ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤ËÉÍÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤¬2¿Í¤Îº£¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£