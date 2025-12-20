¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÙÎëÌÚÊ¡¤ÎËå¤Î ¡È¼ºÎéÂÖÅÙ¡É ¤Ë»ëÄ°¼Ô¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¥¿¥á¸ý¡¢ÅÅÏÃ¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¤Ç¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤·»¡×¤È¤Î ¡Èº¹¡É ¤¬°ÌÜÎ©¤Á¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê5·î5ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡5·î4Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿Æ¨Áö·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡È¤¢¤ë»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¡É ¤Î¸ÀÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹õÉþ¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î ¡È¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É ¤ËÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Æ¨¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¾Þ¶â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¤ò¸¶·¿¤È¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤¬ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Æü¤¬5·î5Æü¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×¤ÎÁ°Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í14¿Í¤È»Ò¤É¤â6¿Í¤Î·×20¿Í¤¬»²Àï¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤È¤â¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÂç¿Í¥Á¡¼¥à¡É ¤Ë¤Ï¡¢FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤ä»°»ÍÏº¤Î¾®µÜ¹À¿®¤µ¤ó¡¢Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¤é¤¬»²²Ã¡£
¡¡°ìÊý¤Î ¡È»Ò¤É¤â¥Á¡¼¥à¡É ¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2022Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÈÖ²ÈÅ·¿ò¡Ê¤Ð¤ó¤«¤Æ¤ó¤¿¡Ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤ÎÄï¤Î³Ú¡Ê¤¿¤Î¡Ë¤µ¤ó¤È²¼¤ÎËå¤ÎÍÀ¡Ê¤Û¤Þ¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²ÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤¬3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¡Ö»ÒÌò¡×¤Ç¤·¤ç¡©¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¤¤¤ë»Ò¶¡¤è¤ê¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤ËÂÖÅÙ°¤¯¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡ÔÎëÌÚÊ¡¤¯¤ó¤«¤é²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤ó¡© ¹âÌîÎ¢ÀÚ¤ë¤·¡¢ÅÅÏÃÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ë¤·¡¢¾®µÜ¤Ë¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ë¤·¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢9ºÐ¤ÎÍÀ¤ÎÂÖÅÙ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Âç¿Í¥Á¡¼¥à¤¬»ÒÌò¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤òÁª¤Ó¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤è¤¦Í¶¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ù¤Î¹âÌîÀµÀ®¤µ¤ó¤È¾®µÜ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤¬¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÅþÃå¤·¤¿¾®µÜ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¡Ê¤³¤Ã¤Á¤Ë¡ËÍè¤Æ¡Ù¤È¡¢¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Ë¹âÌî¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®µÜ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÃå¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢ÍÀ¤µ¤ó¤¬¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ø¡Ê¥Ú¥¢¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥á¸ý¤äÁê¼ê¤¬¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÍÀ¤Ï¡¢·»¤Ç¤¢¤ëÊ¡¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢2023Ç¯¤Î¹âÈª½¼´õ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Øunknown¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡¢2024Ç¯¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØRe:¥ê¥Ù¥ó¥¸-ÍßË¾¤Î²Ì¤Æ¤Ë-¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÃ±È¯½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ïª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç²¿¤«¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾®µÜ¤µ¤ó¤¬ÁêÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÀ¤µ¤ó¤â ¡È¤ª·è¤Þ¤ê¡É ¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Î»ÒÌò¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÁê¼ê¤ËÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ï¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÊ¡¤µ¤ó¤Ï»ÒÌò»þÂå¤«¤é¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥í¥±Àè¤Î°ìÈÌ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢·»Ëå¤Çº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¤ÍÀ¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï·»¤òÄ¶¤¨¤ë°ïºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£