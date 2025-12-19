お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（午後7時）で激辛審査を行った霜降り明星の粗品（32）について言及した。

矢作が「粗品のやつ見てないんだけど、すごいんだよ、記事が出てきて」と切り出すと、小木も「分かる、俺も見てないからさ。記事すごいね」と反応。矢作が「面白かったらしいね」と続けると、小木は「粗品が面白いんでしょ？ だから。ネタというか、ファイナリストたちが面白いとかじゃなくてね」と語った。

矢作が「審査員−1グランプリだろ？」と投げかけると、小木も「そう、それやりゃいいんだよ。S−1グランプリ」と同調。矢作は「そしたら俺、粗品の横で褒めて好感度上げたいな。粗品に『ウソつけ』って言われて。こっちが目立っちゃう」と言って笑った。

さらに矢作は「一石投じ過ぎたんだよ、粗品が。これはね、審査員も今までのように人を傷つけないようにさ。言い方を考えてやってたけど。もうそれだとぬるい感じがね。一石投じをされちゃうと」と平常運転の緩いペースで語った。

粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。大会前の番組公式Xの動画では「レベルが低すぎる」「日テレが血の海になったらすみません」などとコメント。実際の審査でも「正直1秒も面白くなかった」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」などと辛口で語り、話題となっていた。