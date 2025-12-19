スターバックスに一年頑張った自分へのご褒美や年末年始の大切な方との一杯にぴったりなビバレッジが登場。

玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」と「玉露抹茶 ラテ」のほか、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」が販売されます☆

スターバックス「玉露抹茶 フラペチーノ／玉露抹茶 ラテ／はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」

発売日：2025年12月26日（金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

家族や友人など大切な方が集まる年末年始にぴったりなメニューがスターバックスから登場。

このシーズンに登場する新メニューは、慌ただしい季節でもホッと一息ついて、特別なぬくもりを感じてほしいという思いから、玉露のまろやかさと上質なお茶の香りの余韻に、ホイップまで抹茶が感じられる抹茶づくしの一杯が登場します。

ウィンターシーズンに登場するビバレッジに使用される抹茶や玉露は、同じ茶の木の葉から初夏の収穫前期に日光を遮って収穫し、最終的な加工方法の違いで、玉露と抹茶が誕生。

玉露は茶葉を揉んで乾燥し、抹茶は揉まずに粉末状にすることで濃厚な風味と鮮やかな緑色が特長です。

葉の形を残したまま乾燥した玉露を使用することで、上品な香りと深い旨みやコクを味わうことが出来ます。

日本のお茶の年間生産量のうち、約0.7%と希少な茶葉の玉露を使用し、全国でも数少ない「茶師」監修のもと開発された一杯です。

玉露抹茶 フラペチーノ

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

玉露入り抹茶に、なめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた「玉露抹茶 フラペチーノ」

仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌがトッピングされています。

一口ごとに深い味わいと素材の個性が織りなす、上品な味わいが楽しめるビバレッジです。

玉露抹茶 ラテ（Hot）

価格：持帰り 638円(税込)／店内利用 650円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

玉露入りの抹茶をスチームミルクと丁寧に合わせ、やわらかな抹茶ホイップを重ねた「玉露抹茶 ラテ」

仕上げにサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌがトッピングされています。

繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられる一杯です。

はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ（Hot）

サイズ・価格：

持帰り Short 599円(税込)／Tall 638円(税込)

店内利用 Short 610円(税込)／Tall 650円(税込)

年末年始の大切な人とのだんらんに、気持ちを込めた一杯で身も心もほっと、あたたまる「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」もラインナップ。

植物性ミルクの一つとして注目を集めている米糀ミルクは、国産のお米を使用した米糀由来のミルクです。

自然な甘みと、ふくよかな香りの米糀ミルクをスチームし、まろやかなブロンドエスプレッソと合わせてラテに仕立てています。

ホイップクリームを乗せて、仕上げに生姜はちみつをトッピング。

米糀の発酵による、まろやかさと奥行きを感じられ、やさしい甘さとふんわりと広がる生姜の香りが、寒い季節にそっと寄り添います。

※はちみつを使用しています

※米糀ミルクは、牛乳や乳飲料ではありません

※エスプレッソはブロンド エスプレッソ ローストを使用していますが、一部店舗によってはエスプレッソ ローストを使用して提供されます

チョコレートチャンクスコーン／抹茶&ホワイトチョコスコーン

メニュー名・価格：

チョコレートチャンクスコーン持帰り 275円(税込)／店内利用 280円(税込)抹茶&ホワイトチョコスコーン持帰り 285円(税込)／店内利用 290円(税込)

究極の美味しいスコーンを目指して、スターバックスの新しいスコーンが誕生！

スターバックスのスコーンといえば、三角形のスコーンが定番です。

1996年日本上陸当時、ワシントン州シアトルからやってきた四角形のスコーンが日本のゲストに少し大きすぎることから、斜めにカットして発売。

こうして三角形のスコーンが誕生し、いつしかそれがスターバックスのアイコンのように多くの方々愛されてきました。

今回、このスターバックスの定番スコーンを再び驚きをもって楽しんでもらえるよう、究極の美味しさを目指して原点に立ち戻り、開発に挑戦。

その結果、スターバックスとして自信をもって提供できる新しいスコーンにたどり着きました。

スコーンの魅力は、バターの風味豊かな味わいと、さくっとした食感のバランス。

この2点に絞って進化を追及した結果、形はころんとした丸みのあるスタイルへと変わり、チョコレートなどの具材が全体的にしっかり魅力的に見えるスタイルに変化しました。

コーヒーやラテと一緒に楽しんだときに、あじわいの相性の良さをより感じることができるスコーンが完成。

バターの旨みが口の中に広がり、ついついもう一つ食べたくなる美味しさです。

定番メニュー「チョコレートチャンクスコーン」

大きさの異なるチョコレートを2種類加え、さっくりとした食感に焼き上げられた、定番メニューの「チョコレートチャンクスコーン」

バターのコクとチョコレートチャンクのゴロゴロとした食感を楽しめるスコーンです。

期間限定「抹茶&ホワイトチョコスコーン」

季節の味わいとして「抹茶&ホワイトチョコスコーン」も登場。

店内で楽しむだけでなく、お気に入りの場所でじっくり味わったり、大切な方への手土産としてもおすすめです。

グルテンフリー「米粉カステラ／抹茶の米粉カステラ」

価格：各970円(税込)

スターバックス初となる、グルテンフリーメニューを発売。

多様な価値観・嗜好性を持つ方同士が、同じ空間や時間を楽しめる機会を提供したいという思いから、新たにグルテンフリーの取り組みが導入されます。

お子さんや年配の方にも食べやすい、やさしい甘さに仕上げた「米粉カステラ」と

「抹茶の米粉カステラ」が用意されます。

ふんわり米粉で仕立てたカステラで、年末年始の贈り物として喜ばれる一品です。

※スターバックスのグルテンフリー商品は、主要原材料にグルテンを生成するたんぱく質を含む小麦粉などの原材料を使用していません

※グルテンフリーは、小麦等のアレルゲンが含まれていないことを意味するものではありません

※その他、スターバックスのグルテンフリーについて詳しくは後日公開されるウェブサイトを確認ください

もっちり、サクサクの新食感が堪能できる、玉露抹茶を使用したフラペチーノとティーラテ。

スターバックスにて2025年12月26日より販売される「玉露抹茶 フラペチーノ」「玉露抹茶 ラテ」などを紹介しました☆

