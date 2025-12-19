大好きなおじいちゃんとのお散歩を楽しんだ老犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「愛と安らぎがいっぱい」「本当にいいコンビ」「なんとも可愛いお散歩」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：16歳の老犬がおじいちゃんとドライブ→特等席の助手席に乗って…『あまりにも尊すぎる光景』】

あいちゃんの特等席

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんの穏やかな日常の様子がたびたび話題となります。あいちゃんは、16歳のおばあちゃん犬。この日は、大好きなおじいちゃんとお散歩にでかけたのだそうです。

最近は体調が優れないこともあるというあいちゃんは、おじいちゃんとのお散歩は久しぶり。おじいちゃんとお散歩に行けることが分かると、あいちゃんはとっても嬉しそうな表情で庭へ出たといいます。そして、おじいちゃんの軽トラの助手席へ。軽トラの助手席は、あいちゃんだけの特等席なのだそうです。

ゴキゲンな足取り♪

軽トラでのんびりと目的地まで向かう、あいちゃんとおじいちゃん。投稿主さんは、2人が軽トラに乗っている姿が大好きなのだとか。あいちゃんにとっても、おじいちゃんの優しさとかっこよさを感じられるお気に入りの時間です。

目的地の公園に着くと、あいちゃんはゴキゲンな足取りに。おじいちゃんがお散歩をするとき、あいちゃんはいつもよりたくさん歩けるのだといいます。大好きなおじいちゃんと一緒だと、ついつい気分が上がってしまうのかもしれませんね。

愛が溢れる光景にホッコリ

一方、おじいちゃんもあいちゃんへの心配りを忘れません。あいちゃんのペースに合わせて歩いたり、坂道はバギーに乗せてあげたり。老犬のあいちゃんを労わり、無理のないようにサポートしてあげるのだといいます。優しくのびのびとしたお散歩の時間を、2人ともたっぷりと満喫したようです。

あいちゃんは、よっぽどお散歩が楽しかったのか、帰宅したあとも再び軽トラに向かおうとしたとか。お散歩のあとのご飯も、おじいちゃんにサポートしてもらったといいます。みんなに愛されて、至れり尽くせりなあいちゃんなのでした♡

この投稿には「じいちゃんとの散歩がよっぽど楽しかったんだね」「心がリンクしているみたいで微笑ましい」「じいちゃんとあいちゃんは相思相愛だね」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんのほのぼのとした日常はYouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。