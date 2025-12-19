15日、東京・赤坂の高級個室サウナ店で客の夫婦が死亡する火災が発生。会社のオーナーは非常用ボタンの電源を「今まで入れたことはない」と話しているという。安全確保の課題について、弁護士に聞いた。

【映像】火災が起きたサウナ店の様子（実際の映像）

死亡したのは、美容師の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）。この火事では、個室の扉の取っ手が内側、外側ともに外れていて、夫婦が閉じ込められた可能性がある。

また、異変を知らせる非常用ボタンには押された形跡もあったというが、警視庁によると店のオーナーは「電源を入れたことはない」と発言しているという。

事業者の責任について弁護士の三輪記子氏は「取っ手が内外ともに外れていたということだが、急に外れたわけではないと思う。外れる前のガタつきなどはあったはずなので、そこに気づいていたのかどうか、安全配慮義務違反、刑事責任はあり得るのではないか。今後の捜査次第だと思う」との見方を示した。

さらに、「個室サウナ」という危険リスクが潜む環境についても言及し「こういった個室サウナだと、何かあった時に外部との連絡手段がないのだとすると、事業者が何らかの連絡手段を整える義務はあるのではないか」と指摘した。

一方で、法律で義務付けることは時間的ハードルもあるとして「法律を作るということは義務を課すわけなので、すぐにできるわけではない。事業者の方たちが『こういう安全対策をしましょう』と改善していく動きが出てくるのが望ましいし、一番早いのではないか」と述べた。また、「利用者側も安全配慮をきちんとしているところを選ぶようになってくると思う」と語った。

（『わたしとニュース』より）