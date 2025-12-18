ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÆÈÎ©¸å²¡¤·¡×¤Ï¼«¤éºÒ¤¤¤ò¾·¤¯¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑÃÏ¶è¤Ø¤Îµð³Û¤ÎÀèÃ¼Éð´ïÇäµÑ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ÈÃæÊÆ´Ö¤Î»°¤Ä¤Î¶¦Æ±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÂç¤¤¯ÇË²õ¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ë½ÅÂç¤Ê¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÂæÏÑÅçÆâ¤Î¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤¬¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÆÈÎ©¡×¤È¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÅý°ìµñÈÝ¡×¤ò¿Þ¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤¬¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â¤òÏ²Èñ¤·¤ÆÉð´ï¤òÇã¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ò¡Ö²ÐÌô¸Ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×ÀªÎÏ¤¬É¬¤ºÌÇ¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤òÀïÁè¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÆÈÎ©¸å²¡¤·¡×¤Ï¼«¤éºÒ¤¤¤ò¾·¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤òÀ©¤¹¤ë¡×´ë¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£