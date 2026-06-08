韓国の恋愛リアリティ番組をめぐり、ある女性出演者の私生活疑惑がオンライン上で拡散している。既婚男性との不適切な関係を主張する告発文が投稿されたが、現時点で事実関係は確認されていない。【画像】“不倫女”が出演…テレビ局の「検証システム」はザル？最近、会社員向けコミュニティやオンラインコミュニティを中心に、「恋愛リアリティ出演者の道徳的検証失敗」というタイトルの投稿が掲載された。投稿者は自らを公益通報