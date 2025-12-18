川島海荷、海外旅行での盗難被害を告白 パスポートに財布、私服も…プールからの帰路は「水着で女2人で裸足でホテルまで」
タレントで俳優の川島海荷が、17日放送のバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系 後9：00）2時間スペシャルに出演。自身に巻き起こったショッキングな出来事の数々を明かした。
【写真】カルピスCMで上半身ビキニ姿の川島海荷
川島は「年末大清算！厄年女が吠える夜」と題したテーマでのトークゲストで登場。今年前厄だったという川島は、エレベーターの開閉扉の隙間に『AirPods』（ワイヤレスイヤホン）を片方落としてしまったこと、2ヶ月前に愛飲しているプロテインを飲んだ際アナフィラキシーショックを起こし救急車で運ばれたことなど、今年見舞われたトラブルを紹介した。
海外旅行でのトラブルに話題が発展すると、25歳のときに友だちと出かけたオーストラリア旅行で盗難被害に遭ったことを告白。ケアンズの街中にあるプールで遊んでいたときに“事件”は起こったという。
「その時、小銭を持ってなかったんですね、だからロッカーに荷物を預けられなくて（荷物を）近くに置いて遊んでたんですよ。で、私がどうしてもビーチボールやりたくて遊んでて、そしたら警備員の人に“ピピーッ”ここビーチボールダメだからって言われて、怒られたその20秒の間に荷物を全部盗まれて。財布、パスポート、その日買ったおみやげと、その時着てた私服も盗まれて…」と順を追って経緯を明かした。
そのプールはホテルから30分ほど歩く距離にあり、私服さえも盗まれた川島は「水着で女2人で裸足でホテルまで」帰ったと説明した。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「それは災難だね」コメントすると、川島は「ようやく話せました。なんかもう、ずっとトラウマみたいな」と語り、話すことで嫌な記憶が浄化されたようだった。
