美味しい食事と息抜きを提供してくれる飲食店。丁寧な接客に癒やされる一方で、「厨房の裏側はどうなっているのだろう」と気になったことはないだろうか。 ガールズちゃんねるに6月9日、「飲食店の裏側について教えてください」というトピックが立ち、波紋を呼んだ。トピ主は清掃の仕事での体験を、次のように語っている。 「私が前に夜間の単発定期清掃の仕事に行った時のことです。都内の綺麗目な某デパートの夜間のキ