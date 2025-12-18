チャンネル登録者数175万超の人気YouTuber「ヘラヘラ三銃士」が、2025年12月16日に動画を更新。メンバーのさおりんさんが結婚したことを発表した。

「あ、なんかこの人やっぱ落ち着くわ」

YouTubeでは、夫について「触れられる範囲だけで言おう」として、質問に答えた。

出会いは 、ヘラヘラ三銃士としての活動を始める前の飲み会だったという。「ちょっといい感じではあった」が、その時は交際に発展しなかった。その後、韓国のホテルのエレベーター内で、約3年ぶりに偶然再会。日本でも会うようになり、「意気投合して、『あ、なんかこの人やっぱ落ち着くわ』みたいな感じで始まり」と語った。

一方で、相手からは好きだと言われていたが、交際を迷っていたことも明かした。「もう恋愛したくない。彼氏なんていらない」と思っていた時期だったそうだが、相手が焦らずにアタックし続け、さおりんさんの気持ちが動いたという。

相手の人柄については「優しい 」「感情の浮き沈みがない。だから怒らない。怒られたことがない」「おっとり。天然ちゃんも入っちゃってんだけど」などと語っていた。

「結婚しても私たちらしくやっていければ」

さおりんさんは、大粒のダイヤが輝くティファニーの婚約指輪も見せた。「ずっと付き合ってた時、ティファニーのものくれてたの。で、指輪も（ティファニー）」と明かした。

ヘラヘラ三銃士はメンバー3人全員が既婚者となった。リーダーのありしゃんさんは 「結婚しても私たちらしくやっていければなと思いますね」と笑顔を見せた。

コメント欄には「さおりん...本当に本当におめでとう 3人の幸せは私たちファンの幸せだーーーーー！！！！」「さおりんが素敵な人を見つけられて嬉しい！！！ おめでとう〜」「独身のイケイケな時のヘラヘラも好きだけど、今もだいすきです！！！」「皆結婚して落ち着いたとこ見るとなんだか感動するな...！！！！ 皆ずっと幸せでいてね」などと書き込まれている。