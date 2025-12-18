12月10日にテレビ朝日本社で起きた転落事故。その場で男性の死亡が確認された。

事故があったのは東京都港区六本木のテレビ朝日本社。亡くなったのは20〜30代の男性で、テレビ朝日で働く社外スタッフだったという。

「男性は社屋の7階の屋上部分から転落したとみられています。テレビ朝日はスポーツ紙の取材に対し『事案の詳細につきましては、現在警察が捜査中』とコメントしており、詳細は明らかになっていません」（スポーツ紙記者）

事故の詳しい状況が判然としないなか、テレ朝局内でもある動きが――。

「12月下旬にテレ朝の納会パーティーが開催予定でした。1年の業務を労うため、社員によるバンドの演奏や、この日が公開初日である映画『緊急取調室 THE FINAL』の主演・天海祐希さん（58）の登場の予定も。局では納会パーティーの開催がポスターで掲示され、豪華な会になりそうでした。

ですが実は、納会パーティーの会場は7階の食堂とテラス。つまり今回の転落事故の現場となった場所なのです。事故を受けて“パーティーは中止”との発表が即座にあるかと思いましたが、中止の知らせはすぐにはありませんでした。

というのも、納会パーティーはテレ朝上層部の肝入り企画だったとか。天海さんを呼んだのも相当気合が入っていたからでしょう。それだけに周囲は“中止にするべきだ”と強く進言できずにいたようで……」（テレビ朝日関係者）

事故から1週間。判断はようやく覆った。





「結局、納会パーティーは『諸般の事情により中止』との発表がありました。転落事故のあった直後ですから正しい判断だと思いますが、中止の発表は事故から1週間後。局内では対応の遅さを指摘する声が上がっています。さらに事故については局内でかん口令が敷かれていて、噂が飛び交っている状況です。混乱が続いているので、何かしらの説明が必要だと思うのですが……」(前出・テレビ朝日関係者)

全貌は謎に包まれたままの転落事故。詳細が明らかにされる日は来るのだろうか。