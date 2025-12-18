【べらぼう】最終回に名前が登場した「傀儡子」実は曲亭馬琴（津田健次郎）のことだった！

大河べらぼう、気づけばあっという間に終わっちゃいましたね。

最終回「蔦重栄華乃夢噺」では、脚気に倒れて死を目前にした蔦重（横浜流星）が、自分の死さえ商売のネタにしてやろうと張り切ります。

そして寛政9年（1797年）正月に、ズラリと黄表紙を大量出版。最後の最後まで「書をもって世を耕す」蔦屋耕書堂の意地と誇りを示しました。

貼り出された札を見ると、中に一つの書名が気になります。

「武者合天狗俳諧 傀儡子」

本作では度々登場し、言及されてきた傀儡（くぐつ。操り人形）を筆名にする人物とは、一体何者なのでしょうか。

今回はこちらの傀儡子（かいらいし）について、その正体に迫りたいと思います。

傀儡子と曲亭馬琴は同一人物

傀儡子『武者合天狗俳諧』より。お題は門破、似たようなエピソードを持つ豪傑を対比しつつ、それぞれに歌と評伝を添えている。

結論から言いますと、傀儡子とは曲亭馬琴（津田健次郎）の別名義です。

劇中に出てきた『武者合天狗俳諧』のほか、同年に『彦山権現誓助剣』、翌年に『増補獼猴蟹合戰』を出版しました。

※この傀儡子は馬琴の門人と称していますが、それは馬琴なりのジョークでしょう。

『武者合天狗俳諧（むしゃあわせ てんぐはいかい）』

門破（もんやぶり）や薙刀、先陣に弓勢（ゆんぜい）など9つのお題で武者絵を描き、俳句と人物評を添えた俳諧集です。

『彦山権現誓助剣（ひこさんごんげん ちかいのすけだち）』

仇討ちを志すお幸とお園の母娘は、旅の途中で六助という青年に出会いました。話を聞いた六助が助太刀を申し出て……という仇討ちモノです。

『増補獼猴蟹合戰（ぞうほ さるかにがっせん）』

ご存じ「猿蟹合戦」のアレンジ。登場人物はおおむね原作どおりですが、猿を除いては人間が蟹や臼の被り物をしていたり、猿一味は唐人風の装束をまとっている点に特徴があります。

これら作品の挿絵はいずれも北尾重政（橋本淳）。いずれも巧みなキャラクター描写で、ストーリーと相まって読者を楽しませたことでしょう。

蔦重最期の出版ラッシュ！期待に応えた馬琴＆傀儡子

曲亭馬琴『楠正成軍慮智輪』より。奇策をもって敵を倒す楠正成たち。

さぁいよいよ蔦重がこの世の暇乞い……ということで、寛政9年（1797年）の新春は、ここぞとばかり出版しました。

山東京伝（古川雄大）

黄表紙『和荘兵衛後日話（わそうびょうゑ ごじつばなし）』黄表紙『虚生実草紙（うそからでたまことばなし）』

曲亭馬琴

黄表紙『竜宮苦界玉手箱（りゅうぐう くかいのたまてばこ）』黄表紙『北国順礼唄方便（ほっこくじゅんれい うたのほうべん）』黄表紙『楠正成軍慮智輪（くすのきまさしげ ぐんりょのちえのわ）』

傀儡子（馬琴）

黄表紙『武者合天狗俳諧』黄表紙『彦山権現誓助剣』

蔦唐丸（蔦重）

黄表紙『身体開帳略縁起（しんたいかいちょう りゃくえんぎ）』

石川雅望（宿屋飯盛。又吉直樹）

儒教書『孝経平仮名附（こうきょう ひらがなづけ）』儒教書『絵本二十四孝（えほん にじゅうしこう）』

その他

狂歌本『狂歌柳の絲（きょうか やなぎのいと）』狂歌本『友なし猿（ともなしざる）』……等々。

よくぞここまで出したものですが、特筆すべきはやはり馬琴の多作ぶり。自身と傀儡子の両名義合わせて5冊を出しています。

劇中でも蔦重に対して「俺は書くぞ！貴様の花道を飾ってやる！」と熱く宣言していましたが、口だけでなく、実力で期待に応えたのでした。

終わりに

傀儡子『武者合天狗俳諧』より。自分で書いて、自分で評価する自画自賛スタイルが彼らしい？

今回は大河べらぼう最終回に名前だけ登場した傀儡子について、その正体と作品を紹介してきました。

「傀儡好きの大名」こと一橋治済（生田斗真）を連想させる名前でしたが、曲亭馬琴の別名義（同一人物）だったのですね。

蔦重の死後、馬琴はさらなる飛躍を遂げますが、その原動力は蔦重の死を悼む思いだったのでしょうか。

大河べらぼうは終わっても、江戸時代に活躍したクリエイター達の魅力が色あせることはありません。また他の人たちについても、紹介したいと思います。

