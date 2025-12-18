Äê¿ôºï¸º¸À¤¤½Ð¤·¤¿°Ý¿·¤Ë¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¥Ö¥Á¥®¥ì¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ù»á¡ÖºÐÈñ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤»¡×
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬£±£·ÆüÊÄ²ñ¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐÏÀ¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ï°Ý¿·¤È°ø±ï¤¬¿¼¤¤¤À¤±¤Ë±åÓÍ¤ÎÀ¼¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ïºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ú¤Â³¤ÌîÅÞ¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤ò´ü¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ï¢Î©Äù·ë¤ÎºÝ¡¢°Ý¿·Â¦¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ºï¸ºË¡°Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºï¸ºË¡°Æ¤Ç¤ÏÄê¿ô£´£¶£µ¤Î£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤·¡¢»Ü¹Ô¤«¤é£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç£²£µ¡¢ÈæÎã¤Ç£²£°ºï¸º¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Ç¡¢àÂ¸Î©´íµ¡á¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡½°±¡£¹µÄÀÊ¤Î¤ì¤¤¤ï¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤Ï¸¢ÎÏ¤Î¸ÇÄê²½¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤¬·ÐÃÄÏ¢¤«²¿¤«¤·¤é¤Î½¡¶µ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Ê¤¤ã¥À¥á¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢£´£µ¿Íºï¸º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó£³£µ²¯±ß¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ç£²£¹±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂåÍý¿Í¡ÊµÄ°÷¡Ë¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤¬£³£´¡¦£¸²¯±ß¤Ê¤é¤Ð¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç£³µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤é¤ÎÎ¥È¿¤Ç£±µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤âÄê¿ôºï¸º¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡£»²±¡µÄ°÷¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ï»²±¡Áª¤Î»þ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Äê¿ôºï¸º¤òÆÍÁ³¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£Í¸¢¼Ô¤ò¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¡££±³ä¤ÎµÄ°÷¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤éµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤·¤¿Êý¤¬¤º¤Ã¤È¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£
¡¡°Ý¿·¤Ëº¨¤ß¹ü¿ñ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Ç¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¤Î°ø±ï¤À¡£¤ì¤¤¤ï¤Î»³ËÜ»á¡¢ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ»á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÏÂç¹Ó¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤âËÜ¿´¤Ç¤ÏÄê¿ôºï¸º¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç°Ý¿·¤Î¤´µ¡·ù¤â¤È¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½»»¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¤â¼êÊÁ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤ÈµÈÂ¼»á¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£±£µ£°Æü´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£