“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が、約20年ぶりにフジテレビの番組に出演することが話題になるなか、古巣を去った女性アナウンサー・渡邊渚の反応が注目を集めている。

「堀江氏は、12月23日に放送される『ホンネ喫茶 永田町』という番組に出演します。司会の加藤浩次さんを中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすれば日本がもっとよくなるかを本音で話すプログラムです」（芸能記者）

番組の総合演出がオファーをしたことで今回の出演が奇跡的に実現したとのことだが、そんな堀江氏とフジとの因縁は広く知られているところだ。

「堀江氏がフジテレビと関係を持つようになったのは、2005年のニッポン放送買収騒動。当時、堀江氏率いるライブドアがニッポン放送株の買い取りを通じ、フジテレビに買収を仕掛けたのですが、不発に終わったのです」（同前）

その後、堀江氏はフジテレビの「天敵」として認識され、さらにいわゆる「ライブドア事件」で逮捕されるという憂き目に遭っている。

「それから20年経った今年1月、中居正広さんの女性トラブル報道でフジテレビが揺れた際、堀江氏はフジ・メディア・ホールディングスの株を購入。さらに6月の株主総会に参加し、新社長の清水賢治氏について『めちゃくちゃ、ちゃんとした人。（FMHの体制は）今後、よくなる可能性が出てきたのではないか』と評価するなど、両者の歩み寄りが始まりました」（同前）

ホリエモンの出演情報にX上では、

《ホリエモンのフジテレビ出演楽しみすぎる。時間って全てを解決するんだなあ》

《第二幕が始まることで、どんな展開になるのかワクワクします》

と期待の声も寄せられている。一方で、古巣と距離を置いた人物にも注目が集まっている。元フジテレビアナウンサーの渡邊渚だ。芸能プロ関係者が語る。

「12月15日、『REAL VALUE AWARD 2025』というイベントが都内で開催されました。これはYouTubeで配信されている同名番組の関連イベント。そのステージのMCは、番組の司会も務めている元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんでした」

その際、『REAL VALUE』のチェアマンの堀江氏から先の『ホンネ喫茶 永田町』について「渡邊さんもぜひ見てください」と振られると、“全力苦笑い”のリアクションをとっていたのだ。

「フジ時代の2023年7月に体調不良となり、休業を発表した渡邊さん。翌2024年8月の退社後もPTSD（心的外傷後ストレス障害）に苦しめられてきました。

そのとき寄り添ってくれた同僚や先輩に感謝しながらも、フジテレビは自分を守ってくれないという思いがあったのかもしれません。また、今は自分のキャリアを作るのに必死で、古巣のことなどに構っていられないという意味での苦笑いだったのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

心の底から笑える日はくるのかーー。