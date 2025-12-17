「スレイヤーズ」35周年記念、描き下ろし「巫女シリーズ」などを使った新作グッズをカドストで受注受け付け開始
KADOKAWAは、「『スレイヤーズ』原作35周年記念ファイナルフェア」をカドストほかで開催する。受注期間は12月17日より2026年1月13日23時59分まで。商品の発送は2026年3月頃を予定している。
本フェアでは、あらいずみるい氏が描き下ろした巫女服に身を包んだリナたちのイラスト「巫女シリーズ」を使用したグッズのほか、原画イラストを使用した新商品が登場する。
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』描き下ろしアクリルフィギュア 巫女シリーズver.（全5種）
【商品仕様】
サイズ：本体：約 W151mm×H220mm以内/台座：約 W70mm×H55mm
※キャラクターによりサイズは異なります。
素材：アクリル樹脂
価格：各2,200円
発売時期：2026年3月
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』描き下ろしビッグタペストリー 巫女シリーズver.（全5種）
【商品仕様】
サイズ：約W600mm×H1600mm。
素材：生地：ポリエステル、 紐：ナイロン、 棒：PVC
価格：各7,700円
発売時期：2026年3月
【原作35周年記念】「スレイヤーズ」トレーディングお守り風アクリルキーホルダー
【商品仕様】
全5種
サイズ：約 H70×W55mm
素材：本体：アクリル樹脂 紐：レーヨン
価格：770円
発売時期：2026年3月
※柄は選べません。ランダムでのお届けとなります。
※商品の性質上、複数ご購入されても同じ柄が出る可能性があります。また、複数ご購入されても全柄揃わない場合があります。
※柄が重複しましても返品・交換はお受けできません。
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』 描き下ろし懐中時計 巫女シリーズver.（全5種）
【商品仕様】
サイズ：本体：約 W46mm×H64mm×D14mm、チェーン長：約 500mm
素材：本体：合金、ガラス：プラスチック、チェーン：鉄
価格：各7,700円
発売時期：2026年6月
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』 メタルウェポンコレクション 斬妖剣（ブラスト・ソード）
読者にはおなじみの、ガウリイの愛剣として作中に登場する伝説の件「斬妖剣（ブラスト・ソード）」を、あらいずみるい氏前面監修のもと、ミニチュアメタルとして再現した。
【商品仕様】
サイズ：約140×28ｍｍ
素材：亜鉛合金
価格：4,400円
発売時期：2026年6月
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』オルゴール
アニメ「スレイヤーズNEXT」より、OP主題歌「Give a reason」を収録したオルゴールが登場。カドスト購入特典として、35周年記念描き下ろし「巫女リナ」のイラストに加え、神坂一氏とあらいずみるい氏の複製サイン＆メッセージ付き豪華イラスト色紙が付属する。【【原作35周年記念】『スレイヤーズ』オルゴール紹介（使用楽曲：Give a reason）】
【商品仕様】
サイズ：オルゴール：約 H68×W89×D89mm
色紙：H273×W242mm
素材：木材、金属、紙、ガラス
価格：19,250円
発売時期：2026年5月
【原作35周年記念】「スレイヤーズ」アクリルブロック（全3種）
原画イラストを使用したアクリルブロック。
【商品仕様】
サイズ：W80mm×H80mm
素材：アクリル樹脂
価格：各 1,100円
発売時期：2026年3月
【原作35周年記念】「スレイヤーズ」トレーディングアクリルブロック（全6種）
原画イラストを使用したトレーディングアクリルブロック
【商品仕様】
全6種
サイズ：W50mm×H48mm以内 ※キャラクターによりサイズは異なります。
素材：アクリル樹脂
価格：880円
発売時期：2026年3月
【原作35周年記念】『スレイヤーズ』トレーディングスクエア缶バッジ
原画イラストを使用したリナだらけのトレーディングスクエア缶バッジ。
【商品仕様】
全8種
サイズ：約 H53×W53mm
素材：紙、鉄、スチール
価格：500円
発売時期：2026年3月
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる可能性がございます。
※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。
※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。
(C)神坂一・あらいずみるい