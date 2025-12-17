2025年12月18日(木)、世界一有名なペンギン「「ピングー」」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP」が、京王百貨店 新宿店7階にオープン。ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、1990年以降、テレビシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。

【画像】どこかレトロでかわいい！販売予定のグッズを見る

キュートなピングーグッズがいっぱい！


「PINGU(TM) SHOP」には、オープンを記念した先行販売グッズも多数登場する。クレイアートを使用したデザインは、どこかレトロな雰囲気がたまらなくかわいい！

クレイアニメーションの世界をそのままグッズに！


ファンならばコンプリートしたくなる、コミカルな表情や動きを切り取ったアクリルキーホルダーとマグネットはマストバイ！家でも外出先でも、いつでもピングーと一緒に過ごせる。

アクリルキーホルダー(ランダム10種)


缶マグネット(ランダム10種)


ステッカー。ノートに貼ったり、スマホカバーに挟んだり、いつでもピングーと一緒！


さらに、ピングーグッズを3300円以上購入すると、ノベルティとしてショッパーをプレゼント！この機会にぜひゲットしてほしい。

ノベルティのショッパーはなくなり次第終了


オープン初日の12月18日(木)には、10時に京王百貨店 新宿店の正面玄関でピングーとピンガがお出迎えしてくれるので会いに行こう！

オープン日には、京王百貨店 新宿店の正面玄関でピングーとピンガがお出迎え！


2025年は、ピングー誕生から45周年のメモリアルイヤー。原点となるクレイアートを使用したグッズを手に、今こそピングーの愛らしさを再確認したい。

2025年12月18日(木)、京王百貨店 新宿店7階にオープン！


