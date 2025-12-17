誕生45周年「ピングー」の期間限定ショップが京王百貨店 新宿店にオープン！先行販売のグッズも多数登場
2025年12月18日(木)、世界一有名なペンギン「「ピングー」」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP」が、京王百貨店 新宿店7階にオープン。ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、1990年以降、テレビシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。
【画像】どこかレトロでかわいい！販売予定のグッズを見る
「PINGU(TM) SHOP」には、オープンを記念した先行販売グッズも多数登場する。クレイアートを使用したデザインは、どこかレトロな雰囲気がたまらなくかわいい！
ファンならばコンプリートしたくなる、コミカルな表情や動きを切り取ったアクリルキーホルダーとマグネットはマストバイ！家でも外出先でも、いつでもピングーと一緒に過ごせる。
さらに、ピングーグッズを3300円以上購入すると、ノベルティとしてショッパーをプレゼント！この機会にぜひゲットしてほしい。
オープン初日の12月18日(木)には、10時に京王百貨店 新宿店の正面玄関でピングーとピンガがお出迎えしてくれるので会いに行こう！
2025年は、ピングー誕生から45周年のメモリアルイヤー。原点となるクレイアートを使用したグッズを手に、今こそピングーの愛らしさを再確認したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2025 JOKER.
