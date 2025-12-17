【閲覧注意】は本当？台湾最大の廃墟“風俗タワー”と噂の「高雄85ビル」に泊まってみた結果
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
トラベラーのSHO氏がYouTubeチャンネルで「【閲覧注意】台湾最大の廃墟ビル？“風俗タワー”と噂の高雄85ビルに泊まった結果…」と題した動画を公開。かつて台湾南部最大のランドマークとされた高雄市の超高層ビル「高雄85ビル」にまつわる黒い噂の真相を確かめるべく、実際に宿泊してその実態をレポートしている。
高雄85ビルは、1997年に完成した地上85階、高さ378メートルの巨大複合ビルである。かつては「高雄の未来」と称され、街の象徴として賑わいを見せていた。しかし現在、ネット上では「廃墟化している」「風俗ビルになっている」「治安が悪い」といった不穏な噂が飛び交っている。
SHO氏が訪れたビルの1階部分は、瓦礫が散乱し、多くのテナントが閉鎖されるなど、噂通り荒廃した様子がうかがえる。動画では、この衰退の原因として、2001年に中核だった百貨店が撤退したことや、建設を手がけた企業の経営破綻により所有権が複雑化し、管理が行き届かなくなったことなどが解説された。
その一方で、宿泊した33階の部屋は清潔で、窓からは港町・高雄の素晴らしい景色が一望できたという。SHO氏は、ビル内に警察官が常駐し、治安維持に努めている様子も紹介。実際に泊まってみた感想として、噂の一部は事実であるものの、ビル全体が完全に廃墟と化しているわけではないと語る。
SHO氏は、このビルが「衰退してしまった部分も多いが、再生の道をたどっている」と結論。かつての栄光と現在の課題が混在する巨大ビルのリアルな姿を伝え、噂だけではわからない現地の様子を明らかにしている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
変わった場所を旅するのが大好きなおじさん 我是一個熱愛旅行的叔叔 ご連絡はこちらまで↓ sho.travel2024@gmail.com 2024/10/14〜