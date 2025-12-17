午後：債券サマリー 先物反落、長期金利上昇し一時１．９８０％と１８年半ぶり高水準 午後：債券サマリー 先物反落、長期金利上昇し一時１．９８０％と１８年半ぶり高水準

１７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。国内での財政拡張懸念が債券売りを促した。日銀の国債買い入れオペの結果が弱めと受け止められたことも、円債相場には重荷となった。



日銀が実施した４本の国債買い入れオペのうち、長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率は２．７８倍となり、前回のオペから上昇。債券の保有ニーズの乏しさを示唆する結果となった。先物は午後に下げ幅を広げる展開となった。



共同通信は１６日、「政府が編成を進める２０２６年度当初予算案の一般会計歳出（支出）総額が１２０兆円を超える見通しであることが１６日、分かった」と報じた。過去最高となった２５年度予算を上回る見通しという。財政拡張懸念から円債相場は朝方から軟調だった。



先物３月限は前営業日比２０銭安の１３３円２３銭で終了した。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント高い１．９７５％で推移。一時１．９８０％に上昇し、１８年半ぶりの高水準に浮上した。



