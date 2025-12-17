3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、17日発表の『オリコン年間ランキング 2025』作品別売上数部門で2冠を達成しました。

Mrs. GREEN APPLEの作品が1位に輝いたのは、『年間デジタルアルバムランキング』と『年間ストリーミングランキング』です。

『デジタルアルバムランキング』で1位となったのは、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『10』。期間内に、約4.6万ダウンロードを記録した本作は、2025年7月21日付の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』において、自己最高となる初週約2.2万ダウンロードで1位に初登場。7月28日付、8月4日付でも1位を獲得し、同ランキングで自身初、今年度初の3週連続1位となりました。その後、11月24日付まで19週連続でTOP10にランクインしました。

■『ライラック』は52週連続TOP10入り

また、『ストリーミングランキング』では、2024年4月に配信開始となった楽曲『ライラック』が期間内再生数・4億7800万回超えで1位に。本作は、『オリコン年間ランキング 2025』の集計期間にあたる、2024年12月23日付〜2025年12月15日付までの52週のうち、13週連続1位を含む、52週連続TOP10入りを記録しています。

さらに、『ストリーミングランキング』TOP20のうち、10作がMrs. GREEN APPLEの楽曲となり、7作ランクインした2024年度を超え、同ランキングにおける史上最多ランクインとなりました。

（オリコン調べ）