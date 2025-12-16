モデルのトラウデン直美さんが自身のインスタグラムを更新。

「初級馬術指導者」の資格試験に合格したことを報告しました。

11月に「全日本馬場馬術大会2025に5課目で出場しました！」「予選ではミスはありつつもいいパフォーマンスができ、8位入賞で決勝に進むことができました」と、投稿していた、トラウデン直美さん。



12月14日、インスタグラムに「実は、全日本決勝進出とあわせて今年のもうひとつの大きな目標だった、初級馬術指導者の資格試験に合格しました」と、報告。



続けて「資格をとったからといって突然上手くなるわけではないので、修行の日々は続きますが、これからは違った目線からも馬術に取り組み、馬と人を繋ぎ、人にとっても馬にとってもよりよい環境づくりを考えていけたらと思います」と、記しました。



そして「人に教えるという経験はほぼないので、今後はそっちの修行もせねば…！」と、その思いを綴っています。



2024年1月に開催されたイベントで、トラウデン直美さんは「（運転は）頻繁にしていて、週に１〜２回、１時間かけて千葉に馬に乗りに行くので毎週ドライブしています。」と、明かしていました。



