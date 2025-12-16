話題を集めているドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）。13年ぶりの民放連ドラ出演で注目を集めたのが宮崎あおい（40歳）だ。宮崎の演技力とこれまでのキャリア、今の活動についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】主演の大泉洋と宮崎あおいのツーショット。他、ドラマに出演中の俳優・岡田将生や向里祐香、小島藤子なども

16日21時からドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の最終話が放送されます。9日放送の第8話は四季（宮崎あおい）が「エスパーになれるEカプセルを大量に食べる」という衝撃的なシーンで幕を閉じました。

そんな同作最大のキーパーソンは四季であり、演じる宮崎あおいさんで間違いないでしょう。

序盤から記憶のない無垢な姿で視聴者を引きつけ、中盤ではうっかりEカプセルを飲んでエスパーとして覚醒。終盤では『ノナマーレ』社長の兆（岡田将生）がエスパーを操る理由が「四季が死んでしまう歴史を改ざんするため」であり、「そのためなら1000万人の命を犠牲にすることもいとわない」ことが明らかになりました。

宮崎さんは四季が死んでしまう回想シーンで「おなか焼けてる…熱い…痛い」とつぶやく壮絶な演技を披露。さらに夫の「ぶんちゃん」が文太（大泉洋）ではなく、兆フミト（岡田将生）であることを思い出してどちらを選ぶのか葛藤するシーン、自分が死ぬ記憶も取り戻したことでEカプセルをむさぼり食うシーンなどの見せ場もありました。

最終話も「大量摂取したEカプセルの副作用はないのか」「どんなエスパーが発出されるのか」「けっきょく四季の命は救われるのか」「2人の"ぶんちゃん"との愛の行方は？」など四季が中心の構成。また、予告映像には「2人とも殺します」という衝撃的な四季のセリフもありました。これらを踏まえると、文太を演じる大泉さんより見せ場が多いのかもしれません。

宮崎さんは中盤あたりから演技レベルを上げた感があり、ネット上には「主演の大泉洋を食っている」という声も散見されます。さらに宮崎さんは14日夜の『相葉マナブ2時間SP！ 宮崎あおいと巨大自然薯掘り&絶品とろろそば作り！』（テレビ朝日系）にも出演。視聴者の多い日曜ゴールデンタイムで番宣出演することが影響力の大きさを裏付けています。

あらためて宮崎あおいさんとはどんな存在なのか。今年さまざまな撮影現場などで聞いた業界内の声を交えて掘り下げていきます。

大河と朝ドラで主演を務めた実績

宮崎さんにとって今秋の『ちょっとだけエスパー』は、是枝裕和監督が脚本・演出を手がけた2012年秋の『ゴーイング マイ ホーム』（カンテレ・フジ系）以来13年ぶりの民放連ドラ出演。2015年秋から2016年春にも朝ドラ『あさが来た』（NHK総合）で主人公の姉を演じましたが、2017年12月に岡田准一さんと結婚して以降は4児の出産・育児を優先させ、単発ドラマ、CM、声の仕事をベースに活動してきました。

だからこそひさびさの連ドラ出演であり、実質的な主人公のような役柄。さらにさまざまな表情を見せる女性を演じたことで演技の健在ぶりをアピールできたと言っていいでしょう。

そもそも宮崎さんは大河ドラマと朝ドラの両方で主演を務めた国民的女優。しかも2006年の朝ドラ『純情きらり』のわずか2年後にあたる2008年に大河ドラマ『篤姫』に起用され、当時22歳の最年少主演でした。

子役時代も含めると芸歴36年目であり、知名度も実力も申し分なし。ただ、活動の中心は映画、NHKのドラマ、CMであり、民放のドラマにはなかなか出演しませんでした。

それだけに今作の出演に関しても、春あたりから「宮崎あおいが民放のドラマに出演する」という噂話が流れるくらい希少価値が高く、バラエティの番宣はなおのこと。今年は新海誠監督のアニメ映画『秒速5センチメートル』実写版に出演したほか、来年も1月4日スタートの大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）に出演することもあって、業界内では「いよいよ女優業に本格復帰するのでは」という期待感が高まっています。

「なかなか連ドラに出演しなかった」のは、それだけ自分が出たい作品、自分に合う役、一緒に仕事をしたい監督や脚本家を選んできたということでしょう。これは雑誌やウェブサイトなどへの出演も同様。そんな地に足のついたスタンスが活動をセーブしながら「22歳で大河ドラマと朝ドラの主演を務めた」という唯一無二のブランドを保ち、国民的女優というイメージをキープすることにつながりました。今秋、演技の健在ぶりを見せたことで、本人がその気であればいつでもそのポジションに戻れるという状態にも見えます。

宮崎さんは11月30日で40歳になりましたが、出産・育児を経験しながらプライベートをあまり語らないことで、視聴者は先入観なく演じる役柄を見られることもポイントの1つ。バラエティで家族のエピソードを語ったり、SNSでプライベートを発信したりする女優が増えた中、宮崎さんのスタンスはむしろ際立って見えます。

四季のような笑顔を見せる人だった

宮崎さんには映画やCMの現場で何度か取材をしたことがありますが、まさにイメージ通りのキャラクター。芸歴が長く主演実績も豊富だからこそ、「インタビューの質問にNG項目が多いのではないか」と思っていましたが、四季のような明るい笑顔を見せながら自然体で話す人でした。

かつて業界内では、「若くして成功したことでアイドル女優のように扱われることを嫌う」「民放の視聴率優先や現場のノリが苦手」などの噂話があり、オファーを控えるという声もありました。公私ともに経験を重ね、40代に突入した今、はたして宮崎さんはどんな活動スタンスなのか。

番宣出演もこなしている以上、「誰とどんな作品に出演するか」にこだわりはあっても、「民放だから出ない」ということはないのかもしれません。もしそうなら民放のテレビマンたちはドラマにしてもバラエティにしても、「いかに宮崎さんの心を動かすオファーを出せるか」が問われているようにも見えます。

演技力や知名度に加えて現場での評判もいいことは、CM出稿企業が起用を継続するケースが多いことが裏付けていますし、2026年はテレビで宮崎さんの姿を見る機会が増えるのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。