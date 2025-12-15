ギャル曽根、ごはんも進む♪コスパ抜群の“豚こま”レシピを紹介「美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】爆速＆良コスパ！豚こまの大量消費レシピ第３弾！』という動画を投稿。今回は、ギャル曽根さんが、良コスパの“豚こま肉”を使ったレシピを紹介してくれました！

【関連】ギャル曽根、高タンパク＆低カロリー！“パサパサしない”鶏むねレシピ「めっちゃ美味しい！」

ギャル曽根さんは、本来、鶏肉を使用する韓国料理の“チーズタッカルビ”を、豚こまを使ってよく作っていると話しつつ、披露したレシピがこちら！

◼︎チーズトンカルビ

【材料】・豚こま 適量・塩こしょう 適量・片栗粉 適量・玉ねぎ 1個・ブロッコリー 1個 ・油 適量・とろけるチーズ お好みの量 ＜タレ＞・コチュジャン 大さじ5・みりん 大さじ3・醤油 大さじ半分・にんにくチューブ 多め

【作り方】（1）玉ねぎを薄切りにし、フライパンの上半分に置く（2）食べやすいサイズに切ったブロッコリーを（1）の玉ねぎの上に置く（3）塩コショウで下味をつけた豚肉に片栗粉をなじませ、丸めて整形し、フライパンの下半分に並べて置く（4）（3）のフライパンに火をつけ、油を入れたら蓋をして蒸し焼きにする（5）片面に焼き色がついたら豚肉をひっくり返し野菜にも火を通す（6）＜タレ＞の材料を全て混ぜ合わせ、火が通った具材を混ぜ、余分な油を拭き取ったフライパンに入れる（7）味を見ながら、足りなければ醤油を追加してお好みの味に整える（分量外）（8）とろけるチーズを乗せて、蓋をして溶かせば完成

◼︎スタッフさんも大絶賛！

ギャル曽根さんは、白米と一緒にもりもり食べると「バッチリ。美味しい！」と大満足の様子。

さらに、料理を食べたスタッフさんからも「美味しい！やば！」「鶏よりええやん！豚と思えないよね」と声が上がり、「マジで食べてほしいな〜みんなに。これ作ろう！」「止まんないんだけど。ブロッコリーも合うね」と絶賛されていました。

■動画もチェック

動画内では、この他にも、ギャル曽根さんがおすすめする、豚こま肉を使ったアレンジレシピを紹介しています。

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。