プレミアリーグ 25/26の第16節 ブレントフォードとリーズの試合が、12月15日01:30にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ブレントフォードが選手交代を行う。キーン・ルイスポッター（FW）からミケル・ダムスゴール（FW）に交代した。

61分、ブレントフォードが選手交代を行う。アーロン・ヒッキー（MF）からリコ・ヘンリー（DF）に交代した。

70分、ついに均衡が崩れる。ブレントフォードのジョーダン・ヘンダーソン（MF）がゴールが生まれブレントフォードが先制する。

73分、リーズは同時に2人を交代。ジャカ・ビヨル（DF）、田中 碧（MF）に代わりウィルフリード・ニョント（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）がピッチに入る。

80分、ブレントフォードは同時に2人を交代。ビタリ・ヤネルト（MF）、マティアス・イエンセン（MF）に代わりイェホル・ヤルモリュク（MF）、クリストファー・アイエル（DF）がピッチに入る。

82分リーズが同点に追いつく。ウィルフリード・ニョント（FW）のアシストからドミニク・キャルバートルウィン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もリーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し73分までプレーした。

2025-12-15 03:50:19 更新