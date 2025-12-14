「ダイエットこそ一番の整形」

ピーク時には100キロほどあった体重から40キロほどの減量を果たした男性が、そのビフォーアフターをSNSに投稿して大きな話題を呼んだ。投稿の主は、高校野球の名門・報徳学園高校から立教大学に進学し、日本代表の4番を打ったこともある小松田卓宏さん（27）だ。大学の野球部を引退したのち、体重を徐々に減らして現在は会社員の傍ら、インフルエンサーやモデルとして活動している。

もともと華奢だった小松田さんだが、中学で身体づくりの一環として「吐きながら食べていた」とまで振り返る食生活を経て、体重が50キロ弱から100キロほどまで、ほぼ倍増した。本人に当時のようすを振り返ってもらった。（全2回の1回目／続きを読む）



「ダイエットこそ一番の整形」として自身のビフォーアフターを投稿して話題を呼んだ小松田さん。体重のピーク時は約100キロほどもあったという 写真提供＝本人

中学3年間で、体重が約50キロも増えた

――小松田さんは現在はモデル、インフルエンサーとして活動されていますが、学生時代はプロ野球選手を目指していたそうですね。野球の名門である報徳学園高校から、東京六大学野球で有名な立教大学に進学し、野球部に在籍していたとか。

小松田さん（以下、小松田） 高校時代は、現在広島東洋カープの小園海斗選手、福岡ソフトバンクホークスの佐藤直樹選手とチームメイトでした。「1番 小園、3番 佐藤、4番 自分」という並びで、試合に出ていたときもあるんですよ。大学時代も、阪神タイガースの熊谷敬宥選手、東北楽天ゴールデンイーグルスの荘司康誠選手がチームメイトでした。

――すごいメンバーですね。小松田さんが野球を始めたのは、いつからだったのでしょうか。

小松田 父親の影響で、物心ついた頃には野球が大好きでした。たしか、3歳頃から父親と公園でキャッチボールをしていたと思います。小学校3年生のときに地元のクラブチームに入って。その頃には、「将来はプロ野球選手になる！」と思っていましたね。

――野球をしていた当時と現在のビフォーアフター動画がSNSで話題になっていましたよね。野球を本格的に始めた頃は、どんな体型だったのでしょうか？

小松田 実は、小学生のときは華奢だったんです。小学6年生のとき、身長は165センチぐらいあったのですが、体重は50キロちょっとでした。

――でも、中学校を卒業する頃には98キロまで増えたんですよね。どんなきっかけがあったのでしょうか。

小松田 テレビで見た、大阪桐蔭の球児たちがとにかくかっこよくて。手足はもちろん、お尻もがっちりしていて、ユニフォームがパツパツなんですが、その姿で甲子園を駆け回る姿にすごく憧れたんです。それから「プロを目指すなら、彼らみたいに体を大きくしなきゃ」と思って、本格的な体作りを始めました。特に、ご飯の量を増やしましたね。

――どんな食生活を送っていたのでしょうか。

「吐きながら食べていた」3年で約50キロも増量したハードな食事内容とは？

小松田 朝食は、ラーメンどんぶりに盛った白米に、納豆3パック、卵2つを混ぜあわせた納豆卵かけご飯が基本です。それにプラスして、バナナなどのフルーツを食べて、プロテインを飲んで学校に行っていました。

学校は給食でしたが、出されたものはもちろん、余ったものはすべて私が食べていましたね。通っていた中学校では、「残飯ゼロ」を目指していたので、同級生や先生からは「お前がいるからうちのクラスは毎日目標達成だ」ってありがたがられていました（笑）。

そして、15時頃に帰宅したら、おやつとして朝食とほぼ同じ量の納豆卵かけご飯を食べて、クラブチームの練習に行っていました。練習の休憩中にも、2合分のお米を握った巨大おにぎりを食べて、また練習して、20時頃帰宅。帰宅後はすぐにプロテインとバナナを摂って、お風呂に入って、夕飯を食べていました。

――夕飯はいったいどんな量の食事が出ていたのでしょうか……？

小松田 ラーメンどんぶりに盛った白米を3杯分、フライパン1枚分の副菜、さらに山盛りのサラダと、肉や魚といった主菜を食べていました。

――想像を絶する量ですね。その生活を、どれくらい続けていたのでしょうか。

小松田 中学校1年生の冬からスタートして、中学の3年間はこの量を毎日のように食べていました。その結果、中学入学時点では50キロちょっとだった体重が、卒業時点では98キロまで増えていました。

――ほぼ倍ですね。

小松田 身体づくりとはいえ、最後の方は適正体重を明らかにオーバーしていました。もともと食が細い方だったので、最初は吐きながら食べていたくらいでしたし、めちゃくちゃしんどかったですね。でも不思議なもので、だんだんその食生活にも慣れてきて。小さい頃は太れなかったことがコンプレックスだったから、体が大きくなればなるほど嬉しかったんです。

「今モデルやっているんだ」と言っても、信じてもらえない

――今はファッションモデルとしても活躍されていますが、当時からファッションに興味はあったのでしょうか？

小松田 興味はありましたよ。でも、何よりも野球が最優先だったから、流行りを知ろうと勉強することも、自分に似合う服を見つけようと研究することもなかったですね。

――例えば、どんな服装をしていたのでしょうか。

小松田 普段はほぼジャージでした。たまに友達と出かけるときは、自分なりにおしゃれはしていくんですけど……。ポンポンのついたカラフルなニット帽に、裾の広いワイルドなデニムパンツ、黄色のスニーカーを履いて友達と会ったときは、「その格好、どうした？」って言われたこともありました。だから「今モデルやっているんだ」って当時の友達に言っても、誰も信じてくれないと思います（笑）。

――食事だけでなく、野球の練習自体も相当ハードだったのではないでしょうか。

小松田 そうですね。所属していたクラブチームの練習場所が自宅から8キロくらい離れていて、往復16キロを毎日自転車で通っていました。「1日1000回、バットを振る」のを目標にしていたから、練習から帰ってきて、夕飯を食べたあとも1000回に達するまで素振りしていましたし、練習がない日は、ランニングしたり、バッティングセンター行ったりして。中高時代は、友達と遊んだ記憶はほぼないですね。

――その努力が実を結び、中学時代には日本代表にも選ばれて、高校進学の際には名だたる強豪校からスカウトが来たそうですね。

小松田 はい。野茂英雄さんが監督のジュニアオールジャパン、通称“野茂ジャパン”で4番を打っていました。高校は憧れの大阪桐蔭を始め、関西地方の多くの高校から声をかけていただきました。その中から「地元の兵庫県から甲子園に出場したい」と思っていたので、報徳学園高校への進学を決めたんです。

――そして高校に進学されるわけですが、強豪だけあって、練習もハードそうですね。

小松田 想像を絶する練習量でした。とにかく走るんですよ。

「運動場を1周何秒で走り切る」って目標を決めて、100人以上いる部員全員がそのタイムをクリアできるまで延々と走り続けるメニューもありましたし、1日に20〜30kmくらいは走っていたと思います。

