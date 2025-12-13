»°±ºÎÜÎïŽ¢SNS¤ò¸«¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëŽ£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê"¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»þ´Ö"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°±ºÎÜÎï¡Ø¿´¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¡¡·Ú°æÂô¤Î¤¯¤é¤·12¥ö·î¡Ù¡Ê¤¢¤µ¤Þ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£SNS¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
»þÀÞ¡¢SNS¤ò¸«¤ë¤Î¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤ÊÊ¤À¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¿²¤«¤»¤Æ¤É¤ì¤Û¤É½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤Ë¤â¤è¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÏÊï¤äÂçÀª¤Î°Õ¸«¤ÎºÇÂç¸øÌó¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿·µ¬À¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ÎÌÜÀ¹¤ê°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»É·ã¤Ï¤Ê¤¯³Ø¤Ó¤â¤Ê¤¤¡£¼ê¿¨¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¤¤¤¡£
¿Í¤Ï¤Ä¤¤ÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¬¤Á¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°µ¤ÏÌµÂÌ¤Ê¶¥Áè¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤·¡¢°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ë¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¾ðÊó¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈï¤»¤é¤ì¤¿·ëÏÀ¤¬¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª»ö¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤É¤³¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊª»ö¤ò»ë¤ë¤«¡£Ðíâ×¤¹¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î±ó¤µ¤È´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¶á¤µ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£µÒ´Ñ¤È¼ç´Ñ¤Î¶¦Â¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Èó²Ê³ØÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÅ·ÇéºÂ¤é¤·¤¤À³Ê¡£
¢£¥«¥á¥à¥·¤ò¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³
Êª»ö¤Ë´ó¤Ã¤Æ»ë¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ñ»¡ÅªÂÖÅÙ¤À¡£¥«¥á¥à¥·¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¤ÎÆ°¤¤äÀû²ó¤ÇÈà¤é¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡ª ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬¼ç´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¿Í¤ÏÃî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¸«¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¥á¥à¥·¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë²»¤òÎ©¤ÆÈô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤ÇÊªÂÎ¤È¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö·ù¤ÊÃî¡ª¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ï¤¿¤·¤â¼è¤ê¤¿¤Æ¤ÆÃî¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¿¨³Ñ¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤äÂ¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¤Î¤Ï¤¤é¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤È´Ñ»¡´ã¤òÌ·½â¤Ê¤¯Ê»Â¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿À³Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·¹¸þ¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÜ¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤òµö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£Ã»¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö·ù¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤Ê¡¢¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ëÂÖÅÙ¡×¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Í¹©Êª¤ËËþ¤Á¤¿³¹Ãæ¤Ç¤¯¤é¤¹¤è¤ê¤â¼«Á³¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¿Í¤Ó¤È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤ÏÍè¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¯¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÅöÁ³»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¼ê´Ö²Ë¡×¤Ç¾ðÊó¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ë
¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤Ã¤Ý¤µ¤È¤È¤â¤Ë°Æ³°¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÒ¦(¤Ä¤è)¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¯¤é¤·¤Ë¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ã¶À¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤¤¤µ¤¤º¢¤è¤¯¡¢ËÜ¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢´ã¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë±ó¤¯¤Î»³¡¹¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
SNSÁ´À¹»þÂå¤Ï¤¤¤ï¤Ð¶á»ë´ã¤Î»þÂå¤À¡£µ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë¡£¾ðÊó¤¬Â¿ÎÌ¤Ç¡¢Æ°¤¤âÂ®¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿º³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤ÎÈ¿±þ¤òÁÇÁá¤¯¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤ÏÎ®¤ìµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¤è¤±¤¤¤ÊÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¾ðÊó¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¸º¤ë¤À¤í¤¦¡£
±à·Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿ºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»¨Áð¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤ËÅÚÃÏ¤ò¹Ì¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤òºî¤ê¤«¤¨¼ê¤òÆþ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î°é¤ÄÂ®ÅÙ¤Ë¡¢¿å¤äÈîÎÁ¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÍªÄ¹¤Ë¡¢ÀÞ¡¹¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Ö¤ä¼ù¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¢£¼Ò¸ò¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤Ö¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È
¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢ËÜÍè¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÂ¾¿Í¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿¨¤ì¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤è¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢µ¤¤òµö¤·¤¿¿Í¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¤¿¤¯É½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò¸ò¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤Ö¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¾ðÊó¤ÎÌ©¤ÈÁÂ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍ¾Çò¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£Í¾Çò¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÂÎ¸³¤Î¤É¤³¤«¤Ë¶¦ÌÄ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê
SNS¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÌÂÏÇ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã»Ê¸¥Æ¥¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ë¤â´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
Áê¼ê¤Î140Ê¸»ú¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¼çÄ¥¤Èº¬µò¤È¤½¤Î½ÐÅµ¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÀÅÀ¤Ø¤ÎÂÖÅÙÉ½ÌÀ¡¢¸í²ò¤ÎÀ¸¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÇ¤ê½ñ¤¤Ê¤É¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ëµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨Ã¯¤·¤â¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤·¤À¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¹ÓÇÑ¤·¤«¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×µá¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿´Ä¶¤Ë»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¹Í¤âÃ±½ã²½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎË¤«¤µ¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¤³¤È¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤â¸í²ò¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Ã»Ê¸¤ò»úµÁÄÌ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¹Í¤¨¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î»×¹ÍÊýË¡¤âÊÑ¼Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¾ðÊó¤«¤é¤¹¤³¤·µ÷Î¥¤ò¤È¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤¯¤é¤·¤È¤½¤Î³°±ï¤Ë¤¢¤ë¼«Á³¤ËÀÜ¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ðÊó¤Ï¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
»°±º ÎÜÎï¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ë¤ê¡Ë
¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô
1980Ç¯10·î¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³ØÀ¯¼£³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹çË¡À¯Àì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡ÊË¡³Ø¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØÀ¯ºö¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò»³ÇÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£ÀìÌç¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£ÍýÏÀ¡£À¯¼£É¾ÏÀ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÀµÏÀ¿·É÷¾Þ¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¼çÃø¤Ë¡Ø¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø21À¤µª¤ÎÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¡Ø¸ÉÆÈ¤Î°ÕÌ£¤â¡¢½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£2014Ç¯¤è¤êÅìµþ¤ÈÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤È¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô »°±º ÎÜÎï¡Ë