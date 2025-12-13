ºÒ³²µé¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤Ç¤Ê¤¼ÀéÍÕ¸©¤À¤±°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×½±Íè¥ë¡¼¥È
¡Ç23Ç¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤ª¤è¤Ó¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¡ÖºÒ³²µéÈï³²¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ç23Ç¯ÅÙ¤Î219¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢¡Ç25Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂ®ÊóÃÍ¤Ç230¿Í¤ÎÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î¼Â¤ÎÉÔºî¤È¡¢²áÁÂ²½¤Ë¤è¤ëÎ¤»³¤È¿ÍÎ¤¤Î¶³¦Àþ¤Î¾Ã¼º¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½»Âð³¹¤ä³Ø¹»¼þÊÕ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢²½¡×¤¬¿¼¹ï¤À¡£Âç·¿¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬ìíî½¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤È¹ç¤ï¤»¡¢Á´¹ñ¤Ç·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ÞÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀéÍÕ¸©¤ÎÆÃÄ§
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¶¼°Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¸½ºß¤Î·Á¼°¤ÇÅý·×¤ò»Ï¤á¤¿¡Ç06Ç¯¤«¤é¡¢Ìó20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸©¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÀéÍÕ¸©¤À¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÀéÍÕ¸©¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÓ®ÆýÎà¤Ë¾Ü¤·¤¤¸©Î©Ãæ±ûÇîÊª´Û¡¦¸¦µæ°÷¤Î²¼°ðÍÕ¤µ¤ä¤«»á¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤º¬µò¤ò¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊá³ÍµÏ¿¡¢»àÂÎ¤ÎÈ¯¸«¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢À¸Â©¤ò¼¨¤¹Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤¬°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤Êª¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤ì¤ÐÀäÌÇ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤«¤éÍè¤Æ¤âÀ¸Â©¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÎò»Ë¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©¤ò¼¨¤¹µÏ¿¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤Î°äÀ×¤ÏÀéÍÕ¸©¤ËËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤Î¹ü¤«¤é¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÁ´¿È¤Î¹ü¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥Î¥·¥·¤Î¹ü¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ü¤ÏÁõ¾þÉÊ¤È¤·¤Æ²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¸ò°×ÉÊ¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¿¾Úµò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Î»ÔÄ®Â¼»Ë¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢1920Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Îµ½Ò¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥¨¥ê¥¢¡×
ÀéÍÕ¸©¤¬¤«¤Ä¤ÆÅç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥¯¥Þ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¼°ðÍÕ»á¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÌó12ËüÇ¯Á°¤Ê¤É¡¢Ë¼ÁíµÖÎÍ¤ÎÆîÂ¦¤À¤±¤¬Î¦ÃÏ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤â³¤¿åÌÌ¤Î¾å¾º¤ÇËÜÅÚ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ¦ÃÏ¤¬¸½Âå¤è¤ê¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î»þÂå¤ÏÎ¦Â³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÏÍýÅª»ö¾ð¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï±Ë¤®¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¿ô¥¥íÉý¤ÎÍøº¬Àî¤Ç¤âÅÏ¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÀéÍÕ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¿È¤ò±£¤»¤ëÌù¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢Àî±è¤¤¤Ï¤à¤·¤í°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¤¬¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÀéÍÕ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢°ñ¾ë¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è¡ÊÅìµþ¡¦±üÂ¿Ëà¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã¤Ê¤É¡Ë¤ÏÀéÍÕ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸Â©°è¤«¤éÀéÍÕ¤ËÍè¤ë¤Ë¤Ï¡¢´Ö¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿È¤ò±£¤·¤ÆÆ°¤¤¿¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤ÅÔ»ÔÉô¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£Íè¤ëÁ°¤Ë¿Í¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢ÀéÍÕ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤ÏÆÊÌÚ¸©ÆîÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©¶¤ÏÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤È¡¢´Ö¤Ë¹¤¬¤ë»Ô³¹ÃÏ¤¬¡ÖºÇ¶¯¤ÎËÉ¸æÊÉ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Ï±Ê±ó¤Ë°ÂÂÙ¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÀéÍÕ¸©ÆîÉô¤ÎË¼ÁíµÖÎÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥·¥¤¤Ê¤É¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¾ÈÍÕ¼ùÎÓÂÓ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤´Ä¶¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ò±ÊÂ³Åª¤ËÍÜ¤¨¤ë¹Âç¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£
·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ê¤ÉÂÈø»³ÃÏ¤ÎÆîÃ¼¤«¤éÈæ³ÓÅª¶á¤¤Íøº¬Àî±è¤¤¡£º´Ìî»Ô¤«¤éÍøº¬Àî¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢´Ö¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿ô½½¥¥íÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£Ëü°ì¡¢Íøº¬Àî±è¤¤¤ò¿È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÆî²¼¤·¡¢¹¾¸ÍÀî¤È¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤è¤êÀè¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶öÈ¯Åª¤Ê¸ÄÂÎ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢ÂçÊÑÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÀéÍÕ¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è³ÈÂç¤äÀ¸ÂÖ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¡ÖºÇ¶¯¤ÎËÉ¸æÊÉ¡×¤¬ÇË¤é¤ì¤ë¤«¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£