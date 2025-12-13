Àµ¼Ò°÷¤È¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ëº¹¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Þ¤¹¤«¡©»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë¤«Âà¿¦¤·¤Æ¥Ñー¥È¤Ë¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î´ðËÜ¡ª Àµ¼Ò°÷¤È¥Ñー¥È¤Ç²¿¤¬°ã¤¦¡©
ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¡×¤È¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Î2³¬·ú¤Æ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Àµ¼Ò°÷¢ª¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ
¡¦¥Ñー¥È¢ª¶ÐÌ³Àè¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ
¥Ñー¥È¤Ç¤â¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤ä¶ÐÌ³´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤«¡©
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤è¤½¼¡¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡Ë ¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤À¤±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤òËþ³Û¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï 1¿Í¤¢¤¿¤ê Ç¯³ÛÌó83Ëü±ß¡Ê·î³ÛÌó6.9Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤äÌÈ½ü´ü´Ö¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁý¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÄ¹´ü´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢Ã±¿È¼Ô¤Ç ·î³Û¤ª¤è¤½14～15Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÇ¯³Û170～180Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢À¸³¶¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ä¥Üー¥Ê¥¹¡¢²ÃÆþÇ¯¿ô¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë Î¾¼Ô¤Îº¹¤ÎÌÜ°Â
´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¡ÊËþ³Û¶áÊÕ¡Ë¤¬·îÌó6.9Ëü±ß¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¡Ü¸üÀ¸Ç¯¶â¤¢¤ê¤Î¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬·îÌó14～15Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¹¤ë¤È¡¢º¹¤Ï ·î8～9Ëü±ßÁ°¸å¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½100Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Îº¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ï·¸å¤Î²È·×¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¤Ç¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë¤«¤Çº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë
¶áÇ¯¤Ï¥Ñー¥È¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¤Û¤Ü²ÃÆþ¤¬É¬¿Ü¡¢ Ãæ¾®´ë¶È¤â½ç¼¡ÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ç¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â³Û¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦Àµ¼Ò°÷¡ÊÊ¿¶Ñ·î¼ý25Ëü±ß¡Ë¤Ç20Ç¯´Ö¶ÐÌ³
¡¦¥Ñー¥È¡Ê·î¼ý10Ëü±ß¡Ë¤ÇÆ±´ü´Ö¶ÐÌ³
¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤ÏµëÍ¿ÈæÎã¤Î¤¿¤áº¹¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤è¤ê¤ÏÂçÉý¤Ë¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Êº¹¤Ï ·î3～4Ëü±ßÄøÅÙ ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
1. º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢40Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤ë
¿ôÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤è¤ê¤â¡¢Ï·¸å¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶âÁí³Û¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤±Æ¶Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÇ¯¶â¤¬·î8Ëü±ß°ã¤¦¤È¡¢20Ç¯¤Ç Ìó1900Ëü±ß ¤Îº¹¤Ç¤¹¡£
2. °é»ù´ü´Ö¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤ÎÆÃÎã¡×¤¬»È¤¨¤ë
»ºµÙ¡¦°éµÙÃæ¤Ï¡¢»ö¶È¼çÉéÃ´Ê¬¡¢ÈïÊÝ¸±¼ÔÉéÃ´Ê¬¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î¤Þ¤Þ°é»ù´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Êý¤¬Ç¯¶âÌÌ¤Ç¤ÏÍÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3. ¥Ñー¥È¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ê¤é°¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò
É×¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ëÆ¯¤Êý¡ÊÇ¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤òÁª¤Ö¤ÈÇ¯¶â¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤·ÁªÂò»è¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Æ¯¤Êý¤Ï²ÈÄí¤Î¾õ¶·¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤Ë¤è¤êÀµ²ò¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÄ¹¤¯²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¾Íè¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÃ»»þ´ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¡×¤Ê¤É¡¢Ãæ´Ö¤ÎÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡ÎáÏÂ7Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡°é»ùµÙ¶ÈÃæ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー