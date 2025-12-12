「楽しておしゃれしたい」40・50代へ！【ハニーズ】1枚で決まる♡「優秀オールインワン」

コーデを考える時間のない忙しい朝も、時短でおしゃれな装いに仕上げたい！ そんなときにあると頼りになるのがオールインワンです。【ハニーズ】なら、40・50代女性も着こなしやすいデザインが手に取りやすい価格でラインナップ中。今回は、体のラインを拾いにくく、インナーをプラスするだけでおしゃれに決まるオールインワンをピックアップします。

体型カバーしながら上品見えも叶いそう

【ハニーズ】「Vネックオールインワン」\3,980（税込）

公式サイトによると「さらっとした肌触りでブラウス見えする」という、カットジョーゼット素材を使用した上品なオールインワン。広がりすぎないシルエットと、深めのVネックですっきりとしたバランスに。肩ベルトのバックルがアクセントになり、さりげなくおしゃれなニュアンスもプラス。ロンTを合わせればカジュアルに、ブラウスやシャツを合わせればきれいめにと幅広く楽しめそうです。

セットアップ風オールインワン

【ハニーズ】「オールインワン」\3,980（税込）

こちらは落ち感のある生地が上品で、動くたびにふわっと揺れて大人女性の着こなしにぴったり。セットアップ風に見えるデザインもおしゃれを格上げしてくれそうです。ベージュを選べばやわらかい雰囲気で、インナーに黒トップスを合わせれば一気にモード感がアップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M