º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢µÇ°¥È¥ì¥«¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇØÈÖ¹æ¡È17¡É¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¡È½ñ¤´Ö°ã¤¨¡Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å
¡¡12·î12Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¤¥ó¤Î½ñ¤´Ö°ã¤¨¡ª¡©¡Ø17¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¥È¥ì¥«
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥È¥ì¥«¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹
¡ÖÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤Ë¤ÏµåÃÄ¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»²²Ã¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î±ç·³¤Ë´üÂÔËÄ¤é¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Í£°ìÉÔ»²²Ã¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¢¤ë¡Èµ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ØTopps¡Ù¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤¹¤ë·Á¤Ç¼«¿È¤Î¥È¥ì¥«¤ò¹ðÃÎ¡£¤½¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÇØÈÖ¹æ¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤¬¡Ø17¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø11¡Ù¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡Ø17¡Ù¤òÇØÉé¤¦¤Î¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡È½ñ¤´Ö°ã¤¨¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø17¡Ù¡£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë½ñ¤´Ö°ã¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¹ðÃÎ¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£MLB¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼Áª¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡ØMLB DEBUT¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂµ¤Ë¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¹ðÃÎ¤·¤¿¡Ø2025 Topps Chrome Update Series¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë1Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿µÇ°¥È¥ì¥«¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¥µ¥¤¥ó¤Î½ñ¤´Ö°ã¤¨¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡À¤³¦¤Ç1Ëç¤·¤«¤Ê¤¤µÇ°¥È¥ì¥«¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2024Ç¯¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡È¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¶â¿§¤Î¥í¥´¤ò¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡¢12·î6Æü¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó³«»Ï¤«¤é24»þ´Ö¤Ç¤Ê¤ó¤È114Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7700Ëü±ß¡Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5²¯±ß¤È¤¤¤¦¡È»Ë¾åºÇ¹â³Û"¤Î¥È¥ì¥«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Îº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¡È´Ö°ã¤Ã¤¿¡ÉÇØÈÖ¹æ¤¬µÕ¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¡¢¹âÆ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¥È¥ì¥«¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¹âÆ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£