【西友のチラシ】18日までお得が毎日続く！キーウィフルーツは59円で買えるよ。

スーパーの「西友」では、2025年12月12日から18日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップ。まずは日替わり商品を紹介します。

野菜もフルーツもお得に！

12月12日：埼玉・熊本県などの国内産ブロッコリー...193円（1個）12月13日：ニュージーランド産キーウィフルーツ...59円（1個）12月14日：熊本・愛媛県などの国内産みかん...409円（1パック）12月15日：茨城・埼玉県産などの国内産ほうれん草...160円（1束）12月16日：群馬県産 菌床栽培 生しい茸Aトレー...193円（1パック）12月17日：千葉・茨城県などの国内産にんじん...171円（1パック）12月18日：栃木・茨城県産などの国内産長ねぎ...171円（2本・1束）13日と15日は楽天ポイントの増量日。最大7倍となります。

日替わりの特売品のほかに、期間中はスゴ×トクと題し、20品以上がお得な価格に。

たとえば...・金のつぶ たれたっぷりたまご醤油たれ（40g×3）...96円・一正 減塩さつま揚（5枚）...117円・ニッスイ きれいにほぐれるかに風味かまぼこ（10本）...117円・ピックルス ご飯がススム キムチ（180g）...193円・パスコ 北海道 つぶあんパン（1コ）...106円

なお、店舗によってはチラシ内容が異なるので、公式サイトから気になる店舗のチラシを確認してみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部