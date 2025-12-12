日本テレビが「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜19:00〜19:58）の対応を巡り揺れている。きっかけはTOKIOのメンバーだった松岡昌宏（48）が「週刊新潮」（12月4日発売号）に語った日テレへの不信感だった。

そもそもの発端は6月20日、日テレの福田博之社長が緊急記者会見を開き、レギュラー出演者の国分太一（51）にコンプライアンス違反があったとして「鉄腕DASH」からの降板を発表。ただし、コンプラ違反の内容については頑なに明かそうとしなかった。

一方の国分は11月26日に自ら記者会見を開き、何がコンプラ違反だったのか「答え合わせ」を求めた。しかし、福田社長は12月1日の定例会見で「答え合わせするまでもない」と突っぱねたのだ。これに対し、株式会社TOKIOの広報担当でもある松岡が「週刊新潮」のインタビューに応じた。

その詳細はデイリー新潮が5日に配信した「『国分さんを自宅に呼び、野菜炒めを振る舞った』 松岡昌宏が明かした国分太一の近況と日本テレビへの『不信感』」と「『とても奇妙なことが起こっている』 松岡昌宏が独白した『鉄腕DASH』制作陣への違和感」に譲るとして、驚くべきことに国分のコンプラ違反の内容は、松岡はもちろん株式会社TOKIOの社長である城島茂（55）にも日テレ側から明かされていないという。その上で松岡はこう語った。

《何も説明しない、という日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反にはならないのでしょうか。体を張る番組ですから、30年間、いろいろなことがあり、ケガもありましたし、病院にも何度も運ばれています。今さらそれをどうこう言うつもりはありませんが、それはコンプライアンス違反にならないんですかね、といったことも考えてしまいます》

そして今も放送が続いている「鉄腕DASH」に関しては次のように語った。

何か気持ち悪いぞ

《自分が見る側だったら、何の説明もない中で番組が続いていれば、「何か気持ち悪いぞ」となると思うのです。やはり、とても奇妙なことが起こっている、と言わざるを得ません》

この思いが視聴者に通じてしまったのかもしれない――と日テレ関係者は言うのだ。

「松岡さんのインタビュー記事が配信された直後、12月7日放送の『鉄腕DASH』の視聴率が7・8％まで落ちたのです（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。あの記事の内容が頭にあれば、視聴者も見ていて楽しい気持ちにはならないでしょう」

「鉄腕DASH」は1995年に深夜枠の30分番組としてスタートし、98年から日曜ゴールデンの1時間番組に昇格した。2000年に“DASH村”の企画が当たり、視聴率は15％超が当たり前に。続いて放送される「世界の果てまでイッテQ！」とともに、日テレの日曜夜の稼ぎ頭だった。

「近年は9〜10％台となっていますが、今も『イッテQ』とともに日テレの日曜夜の定番番組であることに変わりはありません。というのも、福田社長の緊急会見があった後の6月22日の放送が9・7％、翌週の29日も9・5％と、国分さんの降板後も視聴率は高値安定だったからです」

ちなみに、同番組の過去最低の視聴率は19年10月20日放送の7・9％といわれる。

「その日は裏で『ラグビーワールドカップ2019／日本×南アフリカ』（NHK）が放送され、41・6％も取っていたのだから仕方がありません。先日の12月7日の放送も、裏番組には『THE MANZAI』（フジテレビ）や『卓球混合団体ワールドカップ』（テレビ東京）がありましたが、ラグビーW杯とは比較になりません。しかも『鉄腕DASH』は2時間スペシャルでした」

この日の企画は「DASH島大航海SP」と「100人食堂」だった。

TOKIOがいない

「DASH島の造船計画の企画では城島さんの姿はありましたが、過疎地域に活気を取り戻そうという新企画のDASH100人食堂を担当したのはSixTONESの森本慎太郎（28）と高地優吾（31）、なにわ男子の藤原丈一郎（29）と大橋和也（28）の4人で、城島と松岡の姿はありませんでした」

もはやTOKIOの番組ではなくなりつつある。その上、最低レベルの視聴率である。

「TOKIOの好感度が高かったのは、2011年の東日本大震災後も被災地となった福島県双葉郡浪江町のDASH村で活動を続けたことが大きかったと思います。しかし、国分さんの一件以降、番組スポンサーは減りつつあります。7月期に比べ10月期は、複数社がレギュラーから降りているのです」

スポンサーあっての民放である。

「もちろん他局から見ればスポンサーに恵まれた番組なのですが、一連のトラブルの影響で視聴率が落ち、スポンサー離れが進んだらのだとしたら、番組の継続が難しくなってくるかもしれません」

12月10日、日テレは城島と松岡に対して改めて説明の機会を設けることを表明した。

《城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております。日本テレビとして心からお詫びするとともに、改めて直接、丁寧にご説明をさせていただき、お二人のお気持ちを真摯に受け止めたいと考えております。》

「正月恒例の『ウルトラマンDASH』は放送するようです。しかし、松岡さんが《何か気持ち悪いぞ》とまで言うくらいですから、少なくとも番組から気持ちは離れてしまったのかもしれません。彼のことですから、このまま視聴率が落ちかねない番組を続けたいとは考えないでしょう。こうした一連の動きを受け、局内ではいよいよ『鉄腕DASH』は打ち切りか？との空気が流れています。来年3月まで、ということになってもまったく不思議ではありません」

