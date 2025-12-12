【スクープ】『BE:FIRST』LEOが真剣交際！　“出川ガールズ”の人気モデルと「半同棲生活」

インスタフォロワー数約100万人！ 交際相手の正体

’21年にデビューし、翌年『第64回日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞。今年も4年連続『NHK紅白歌合戦』への出場が発表されるなど、快進撃が止まらないボーイズグループ『BE:FIRST』。いま最も勢いがある6人の中の1人、リーダー的存在のLEO（27）に、真剣交際中の女性がいることが発覚した。

12月上旬の早朝6時頃、都内屈指の一等地にそびえ立つ瀟洒なマンションから出てきたのはモデルの横田真悠（26）だ。赤いキャップにグレーのパーカー姿で、少し眠たげな表情を浮かべていた。

横田といえば『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の“出川ガールズ“メンバーとしても知られ、現在放送中のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ系）ではトリプル主演を務めるなど女優としても活躍している。インスタグラムのフォロワー数は約100万人にものぼり、若者世代を中心に人気が高い。この日はレギュラー出演している『ラヴィット！』（TBS系）に向かうところで、エントランスに停車していた送迎車に乗り込むと局へと走り去って行った。

その15分後、同じマンションの別の棟にある出入口からLEOが現れた。待機していた送迎車に乗り込むと、すぐに発進。向かった先は横田とともに出演している『ラヴィット！』の現場だった。

さらに翌週の同時刻にも本誌は二人の姿を目撃している。この日もマンションから先に出てきたのは横田だった。先週と同じように、15分後にLEOも姿を現した。この日はグレーのパーカーにスウェット、黒のジャケットを羽織ったカジュアルコーデで、周囲をキョロキョロと見渡しながら車に乗り込んでいた。

LEOは前夜に『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演し、圧倒的パフォーマンスを披露。年末に向けても『第67回日本レコード大賞』や『NHK紅白歌合戦』など数々の音楽番組に出演を予定しており、さらに『ラヴィット！』などのバラエティ番組でも安定した存在感を発揮している。

多忙なスケジュールをこなす二人は、２週連続で”15分差”で同じマンションの別々の入口から現れ、待機していた送迎車に乗り込むと、同じ現場へと向かっていったのだったーー。

『ラヴィット！』共演ではなかった

’23年9月、LEOは初めて『ラヴィット！』にゲスト出演を果たした。それ以降、”準レギュラー”と呼べるほどの出演回数を誇っている。番組内では今年1月に東京ドームで開催された『BE:FIRST』のライブを、横田を含めた木曜メンバー全員で見に行く様子が放送されている。さらにLEOが横田を「真悠ちゃん」と”ちゃん付け”で呼ぶなどの仲睦まじいやり取りは、SNSではちょっとした話題となっていた。

交際のキッカケもこの番組なのかーーと思いきや、実はそうではないという。

「二人は知人の紹介を通じて知り合い、交際に発展したと聞きました。交際期間は1年以上になります。同じマンションに別々の部屋を借りており、半同棲状態のようです。LEOは彼女にゾッコンのようで、交際前から『好きな人がいる』と周囲に漏らしていましたよ。結婚も視野に入れているそうで、近々いい報告が届くのではないでしょうか」（LEOの知人男性）

二人の交際は事実なのか。改めてLEOの事務所に交際の事実を問い合わせたところ、以下のような趣旨の回答が届いた。

《プライベートなことは本人に委ねております》

同じく横田の事務所に問い合わせたところ、《プライベートに関しましては、本人に任せております》と連絡があった。

まさに彼女に“夢中”なLEO。お互いの支えを力に、さらなる活躍を見せてくれることだろう。