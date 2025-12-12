12月15日18時30分より3時間30分スペシャルで放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、全出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

（関連：星野源、松任谷由実、米津玄師、優里、JURIN ASAYA、ROIROM……注目新譜6作をレビュー）

今回出演が発表されたのは、ILLIT、幾田りら、ORANGE RANGE、HANA、FRUITS ZIPPERら総勢22組のアーティスト。また、星野源は“プラチナライブ”と題し、「恋」「SUN」「不思議」を含む全10曲を披露する。

3週にわたって放送される“3大Fes.”の第1弾となる今回は、『クリスマス LOVE SONG Fes.』に。アーティストたちが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”をパフォーマンスする。

さらに、12月22日は、“3大Fes.”第2弾として『クリスマス年間ランキングFes.』を放送し、今年の音楽シーンを総決算する。2025年を彩ったアーティストが集結し、大ヒット曲多数のライブパフォーマンスを披露。

そして、“3大Fes.”の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで、アーティストのライブとともに新年を迎える恒例の年越しスペシャルを放送予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）