リカバリーウェアの新定番♪トップバリュ「EXセリアント」が全10種で登場

イオンから、健康志向の高まりに寄り添うリカバリーウェア「トップバリュEXセリアント」が登場しました。一般医療機器として届出されたシリーズで、遠赤外線による血行促進作用が期待される素材「セリアント」を採用。今回はレディス5種・メンズ5種の計10アイテムが発売され、いずれも本体2,980円（税込3,278円）と手に取りやすい価格なのも魅力。デイリーの休息時間をより心地よくしてくれる最新インナーを、早速チェックしてみましょう♡

トップバリュEXセリアントとは？

「EXセリアント」は、アメリカのホロジェニックス社が開発した鉱石を練り込んだセリアント素材を使用したリカバリーウェア。

従来品より原料配分や製造工程を見直し、遠赤外線の血行促進作用を高めた点が大きな特長です。

体温を吸収して遠赤外線として輻射することで、疲労回復効果が期待できる※3）仕様。身生地にはリサイクルポリエステルを40％使用し、サステナブルな視点も兼ね備えています。

レディス5種のラインナップ

8分袖（Aベージュ・クロ）



半袖（Aベージュ・クロ）



10分丈ボトム（クロ）



レディスは各2,980円（税込3,278円）、サイズS～XLの5種類展開。

肌なじみの良いAベージュと定番のクロが揃い、冷えやすい上半身を包むインナーからボトムまで幅広くラインナップ。季節を問わず使える万能アイテムです。

メンズ5種のラインナップ

9分袖クルーネック（シロ・クロ）



半袖Vネック（シロ・クロ）



前あき10分丈レギンス（クロ）

メンズもレディス同様に各2,980円（税込3,278円）、サイズS～XLの5種類を展開。

白黒のベーシックカラーでコーデに取り入れやすく、日常から運動時のインナーまで幅広く活躍してくれます。家族やパートナーとお揃いで使うのもおすすめ♪

快適な休息を支える1枚を手に入れて♡

毎日の疲れを少しでも軽くしたい…そんな気持ちに寄り添ってくれるのが、トップバリュのリカバリーウェア「EXセリアント」。

遠赤外線による血行促進作用が期待される素材で、インナーとして取り入れるだけで手軽にセルフケアができます。

レディス・メンズともに使いやすいカラーとデザインが揃い、価格も3,278円と続けやすいのも魅力。心地よい毎日のために、あなたもぜひ取り入れてみてください♡