今オフ移籍市場最大の目玉と言われるのが、ソフトバンクの有原航平投手（33）である。MLBから復帰後、昨季、今季と2年連続最多勝をマーク。メジャー移籍前も含めれば3度の最多勝獲得経験を誇る、実力派右腕だ。既に争奪戦が展開されているが、そこで最有力と言われているのは古巣の日本ハムなのだという。両者の間には、かつて移籍の際に因縁があったはずだが――。

＊＊＊

【写真】8000万円の超高級車も…日本ハム「新庄監督」がハンドルを握った名車たち 自宅に作った豪華サウナ

メジャー復帰は厳しい

有原はソフトバンクと3年契約が切れて自由契約となった。在籍した3年間で計38勝、今季も14勝9敗、防御率3.03をマーク。チームのリーグ連覇と日本一に大きく貢献した。球団フロントは来年も右のエースとして必要な戦力と計算しているが、本人がメジャー挑戦を強く希望。ソフトバンクが引き続き慰留しているほか、巨人や日本ハムなど国内他球団も獲得に向けて調査をしていることが報じられた。

有原航平投手

しかし、メジャー復帰の道のりは険しい。有原は日本ハム時代を含めて通算98勝をマークしたが、メジャーで所属したレンジャーズでは在籍2年間で通算15試合に登板して3勝7敗、防御率7.57。度重なる故障も影響し、不完全燃焼に終わった。日本球界に復帰してソフトバンクで復活を印象付けたが、米国で取材するスポーツ紙記者は「メジャー球団が好条件を提示するかは微妙です」と渋い表情を浮かべる。

「良い投手であることは間違いありません。多彩な変化球を投げ分ける投球スタイルは日本で通用しますが、メジャーにハマる投手であるかというと疑問符が付きます。直球の平均球速が147キロ前後で奪三振能力が高いわけではない。小笠原慎之介（ナショナルズ）が昨オフに中日からポスティングシステムを利用し、メジャー契約を勝ち取りましたが、当時27歳という年齢がプラスに働いた。有原は33歳と決して若くないので、単年か2年契約の可能性が高い。先発の層が薄い球団は獲得を検討することが考えられますが、メジャーの舞台でチャンスの数が多いとは言えないでしょう。1年でも多く現役でプレーすることを視野に入れるならNPBでプレーを続ける選択肢が出てきます」

巨人と日本ハム

そのNPB球団の中でも、獲得に向けて熱心と言われているのが巨人だ。阪神に独走を許し、リーグ連覇を逃した今季は2ケタ勝利、規定投球回数をクリアした投手が山崎伊織のみ。戸郷翔征が不調、井上温大は伸び悩むなど誤算が相次ぎ、先発陣のコマ不足に最後まで悩まされた。エース級の投手は獲得の優先度が高い。有原の獲得に動くのは必然と言える。

一方、意外に感じるのが日本ハムだ。先発陣は有原と共に最多勝に輝いた伊藤大海を筆頭に、北山亘基、達孝太、加藤貴之、金村尚真、山崎福也、福島蓮と質の高い投手たちがそろっている。補強が必要ではないように感じるが、日本ハムを取材するテレビ関係者の見方は違う。

「達、福島は相手にまだ覚えられていないので抑えられた部分がある。エースになってほしい素材ですが、来年も先発で計算できる投手の域には達していない。有原はきっちり試合を作りますし、長いイニングを投げられる。獲得が実現すれば、伊藤と共に軸になれる投手です」

ファンからは揶揄する声も

しかし、有原と言えば、2020年、日本ハムからポスティングでレンジャーズに移籍。2年後の帰国時には、古巣ではなくライバルのソフトバンクへ入団した。現行のルールでは、NPBで国内FA権を獲得していない選手でも、ポスティングでMLBに移籍し、その後日本球界に復帰する場合はFA扱いとなり、意中の球団を選択できる。有原の選択はルール上、何の問題もないが、古巣の日本ハムのデメリットが大きかったため、ファンを中心に「有原式FA」などと揶揄する声が上がった。その2年後には、後輩の上沢直之も日本ハム→MLB→ソフトバンクと同じ道での移籍を辿った。この際も「上沢式FA」と言われ、新庄監督が「育て方を間違った」とコメント、SNSのフォローを外すほど現行の制度への疑問を露わにした。ゆえに、今回の有沢争奪戦についてもこの“過去”について言及する向きがあるが、日本ハムを取材するライターはこう語る。

「有原はソフトバンクに移籍後も日本ハムの選手やフロントと交流がありますし、日本ハムの思い出話をうれしそうに語る。メジャーに挑戦させてもらったことに感謝の思いを口にしていますし、今も特別な球団です。マイペースな性格で『助っ人外国人』と揶揄されることもありますが、ああ見えて義理人情に厚い男です。メジャー挑戦が基本線だと思いますが、条件面などで断念することになれば日本ハム移籍が最有力では。マネーゲームではソフトバンクや巨人が有利ですが、そもそも現状に安住する道ではなく、新たな刺激を求めてのMLB再挑戦ですし、巨人やセ・リーグにはもともと縁がありません。また、今のジャイアンツの雰囲気が悪いのは選手の間でも知れ渡っていますし…」

西川遥輝に続いて…

日本ハムは今オフ、ヤクルトから戦力外通告を受けた西川遥輝外野手の入団を発表した。西川は5年前、日ハムをノンテンダーとなった過去がある。さらに有原も獲得となれば、両者の在籍当時に監督を務めていた栗山英樹CBOの色が強くなる補強戦略に映る。日本ハムは新庄剛志監督の下で順調に若返りを進め、今季はソフトバンクと首位争いを繰り広げて2年連続2位と健闘した。有原の獲得調査が複数のスポーツ紙で報じられると、ファンから「チーム作りに逆行している」と否定的な声が出ていたが、前出のライターは、

「新庄監督は若手だから重宝するのではなく、年齢に関係なく選手たちにチャンスを与えて競わせてきた。リーグ連覇を許したソフトバンクとの差を考えた時、ベテランの経験値は非常に重要です。有原を獲得できれば、ソフトバンクの戦力を削ぐことにもつながる」

とメリットを強調する。

前述したように、日本で実績十分の投手がメジャーでも評価が高いとは限らない。九里亜蓮（オリックス）は昨オフに広島から海外FA権を行使し、メジャー挑戦を視野に入れたが市場の動きが鈍く、先行きが不透明だったため国内他球団に移籍を決断。今年はチームトップの11勝をマークした。有原もメジャー挑戦を目指すなら、年明けまで去就が決まらない可能性がある。来年はどのチームのユニフォームを身にまとっているか。今オフの補強戦線で「最大の目玉」の動向が注視される。

関連記事「『有原航平』に日ハムファンから批判噴出…日本球界復帰で『沢村拓一』と明暗を分けた理由」では、有原のNPB復帰時の経緯と、ファンから批判を浴びた理由について詳述している。

デイリー新潮編集部