櫻井翔・妻夫木聡・佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活！ある大物俳優がサプライズ登場

12月11日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会SP』で、櫻井翔・妻夫木聡・佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活する。

■櫻井・妻夫木・佐藤、とことん詰め込みの旅

この日の番組は、「櫻井・妻夫木・佐藤の親友3人旅」と「本並＆丸山夫妻が子ども部屋を作るため自宅を大掃除」、「建築マニア・アンガ田中が鈴木京香の家に潜入」の3本立てSP。

スタジオゲストに妻夫木聡、松本若菜、津田篤宏（ダイアン）、山崎弘也（アンタッチャブル）、鈴木京香、松谷鷹也、本並健治、丸山桂里奈、田中卓志（アンガールズ）、森田哲矢（さらば青春の光）、滝沢カレン、荒川（エルフ）が出演。VTRゲストに佐藤隆太が出演する。

3人旅は、デカ盛りラーメン、登山、ホテル三日月などのとことん詰め込みの旅。さらに3人のためにある大物俳優がサプライズ登場も。

また、本並＆丸山夫妻が3ステップで物置部屋を大掃除。5年ぶりのエアコンクリーニングは総額いくら!? 有吉も気になる洗濯乾燥機をプロの手を使ってキレイに。

そして、建築マニア・アンガールズ田中が鈴木京香の家に潜入する。

『櫻井・有吉THE夜会SP』は12月11日21時から放送。

■番組情報

TBS『櫻井・有吉THE夜会SP』

12/11（木）21:00～22:57

MC：櫻井翔 有吉弘行

進行：菊地亜美

スタジオゲスト：

妻夫木聡 松本若菜 津田篤宏（ダイアン） 山崎弘也（アンタッチャブル）

鈴木京香 松谷鷹也 本並健治 丸山桂里奈 田中卓志（アンガールズ） 森田哲矢（さらば青春の光） 滝沢カレン 荒川（エルフ）

VTRゲスト：佐藤隆太

