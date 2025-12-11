15人目の米女子ゴルフツアー選手誕生　21歳の櫻井心那が最終予選会10位通過「挑戦は自分を強くしてくれると信じて」

来季の米ツアー出場権を獲得した櫻井心那(C)Getty Images

米女子ゴルフツアーの来季出場権をかけた最終予選会が現地時間12月9日、米アラバマ州のマグノリアグローブGCで、日没サスペンデッドになった最終ラウンドの残りが行われた。櫻井心那が通算8アンダーの10位、渋野日向子と西村優菜が同5アンダーの24位となり、25位までに与えられる出場権を獲得した。

試合後に櫻井は、自身のインスタグラムを更新。青のツアーカードを空に掲げた自撮り写真や、渋野、西村との笑顔満開の3ショットなどを公開した。

文面の冒頭で「10位Tで来シーズンのLPGAのツアーカードを獲得することができました！」と報告。続けて「4ラウンドに短縮にはなりましたが、気が休まらない時間が長かったので、無事に通過できてホッとしています」と安堵感をにじませた。

21歳の櫻井は今季の1勝を含む、ツアー通算5勝の実力者。「目指していた場所でプレーできることが、とても楽しみで、ワクワクしています！」と胸を躍らせ「挑戦は自分を強くしてくれると信じて、これからも成長していきたいです」と誓った。