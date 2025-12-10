【しまむら】冬物が衝撃プライス！BIGセールがスタート！ニット帽330円・裏シャギーレギンス550円など注目アイテム多数。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、2025年12月10日から14日まで買えるお得な商品を紹介します。

万能アウターも寝具も値下げ

今週は「冬のBIGセール」を開催中。人気のアイテムが、数量限定の特別価格で大集結しています。

「帽子各種」「ネックウォーマー各種」「スリッパ各種」などのモコモコアイテムは、なんと330円......！ キッズの「裏起毛タイツ・レギンス各種」も220円と、どれもワンコイン以下で買えちゃいます。

今回のセールでは、ルームウェアとしても使える、楽な着心地のウェアを豊富に展開。シンプルかつ暖かい「インナー各種」「裏シャギーレギンス」は550円優しい肌触りの「ワンピース」「裏ボアトレーナー」「フリースベスト」は770円、ミッフィーやスヌーピーなどの人気キャラが描かれた「ルームウェア各種」は1650円。

この他にも、長時間の着用も安心な「軽量ブーツ各種」（1650円）、シーンに合わせてフードを取り外せる「中綿コート」（2200円）、可愛く底冷え対策ができる「センターラグ各種（約2畳用）」（2200円）など、家の中でも外でも、寒い冬を心地よく過ごせるアイテムがお得にゲットできますよ。

12月25日までは、クリスマスギフトに嬉しい無料ラッピングサービス（S・M・Lサイズ）も実施中。併せてチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）