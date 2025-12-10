この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ボート専門YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「黒船来襲！こだわりのダークグレーを身にまとった孤高のボート｜ノードスター33+」と題した動画を公開。フィンランドのビルダーが手掛ける「ノードスター33+」のカスタム仕様艇をレビューし、そのタフな走行性能とオーナーのこだわりを反映できる多彩な魅力を解説した。



今回紹介されたのは、船体色を特注のダークグレーで仕上げた一艇。ユニマットプレシャスの山内涼雅氏は、「黒になって見た目もガラッと変わりました」と、その精悍な印象を語る。フィンランドでワークボートなども手掛けるビルダーならではの堅牢な造りに加え、オーナーの好みに合わせて船体色や内装材を自由に選べる点が大きな特徴だという。



エンジンは、マーキュリー社の400馬力船外機を2基搭載。試乗では最高速42ノットを記録し、ナビゲーターの安藤 健氏が「とてつもないパワー！」と驚くほどの圧倒的な走行性能を見せつけた。一方で、船内は外観のイメージとは一線を画す。ホワイトオーク材を基調とした明るく優しい雰囲気で統一されており、安藤氏も「外から見るのとまったく違う雰囲気」とそのギャップに言及。清潔感と高級感が漂うラグジュアリーな空間が広がっている。



さらに、このボートにはユニークな仕掛けがある。メインサロンのシート下には、山内氏が「隠し部屋がございます」と紹介する広々としたミッドバース（船体中央部の船室）が隠されており、「バウキャビンより広いかもしれない」ほどの居住空間を確保している。こうした遊び心のある設計もノードスターならではの魅力だ。



タフな性能と信頼性をベースに、オーナーの個性を細部まで反映できる「ノードスター33+」。自分だけの特別な一艇を作り上げる楽しみは、このボートが提供する大きな価値の一つであると言えるだろう。



●ノードスター日本総輸入元：

ユニマットプレシャス

https://unimat-marine.com/boatsales/

