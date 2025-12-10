ジョニー・デップ、小指の指輪話題 奇抜なデザインの正体判明でネット騒然
米俳優ジョニー・デップが、先日開催された『東京コミコン2025』で身に着けた指輪がネット上で話題となっている。
【写真】ちょっとダサい（笑）ジョニー・デップが身に着けた指輪
カプセルトイブランドの「ブライトリンク」公式Xが「東京コミコン2025にて話題のジョニー・デップさんの小指の謎の指輪気になりましたよね」と切り出しながら「実はあの指輪、弊社ガチャ商品 「コーン約指輪」のヤングコーン約指輪なんです！」と説明。
1回300円の全5種のカプセルトイで、さまざまな指輪が用意されており「まさか身につけていただけるとは思わずスタッフ一同とても光栄に思っております」と喜んだ。
これにネット上では「1つ300円の指輪もデップが身につけると数百万の代物に見えるね」「再販していただけないでしょうか…！！！！！！私以外にもきっと多くの方が再販を待ち望んでます」「ジョニーのつけていたもの以外でもポップコーン約指輪欲しいです」「是非再販お願いします。どこにも売ってなくて」などの声があがっている。
